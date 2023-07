The Blacklist enthüllt schon vor dem Finale eines der größten Rätsel der Serie – mit dem Titel der allerletzten Episode

Diese Woche endet The Blacklist mit James Spader. Ein Detail über Red wurde schon vor dem Serienfinale verraten, wie ihr in diesem Artikel nachlesen könnt.

Steht Raymond "Red" Reddington selber auf der The Blacklist? Seit Jahren wird darüber spekuliert. Infos zum zweiteiligen Serienfinale sollten jetzt ein für alle Mal die Antwort verraten.

Das verraten die Titel des Serienfinales von The Blacklist über Reds Identität

Am Donnerstag werden in den USA die allerletzten Folgen von The Blacklist ausgestrahlt, knapp zehn Jahre nachdem die Thriller-Serie um Kriminal-Genius Red (James Spader) gestartet war. Wir wissen bereits, wie das zweiteilige Serienfinale der 10. Staffel betitelt wurde. Diese Titel enthalten die Antwort auf die Frage, ob Red selbst auf der Blacklist steht, und wenn ja, wo. Die Titel lauten nämlich wie folgt:

Raymond Reddington: Part One (Nr. 00)



Raymond Reddington: Good Night (Nr. 00)



Laut einer Exklusivmeldung von Entertainment Weekly trägt Raymond die Blacklist-Nummer 00 und in dem folgenden Promo-Video zum zweistündigen Serienfinale bestätigt er, dass er der letzte Name auf der Liste ist:

The Blacklist - Serienfinale-Trailer (English) HD

Bereits 2021 wurde enthüllt, dass Liz (Megan Boone) die Nr. 1 auf der Blacklist ist, weshalb Fans spekulierten, Red sei die Nummer 2. Mit der #00 hatten wohl die wenigsten gerechnet.

Ob Red das Finale überlebt oder nicht, bleibt unserer Fantasie überlassen. Das "gute Nacht" im Titel bestätigt nur einen Abschied.



Weitere Informationen zum Ende findet ihr in diesem Artikel über einen neuen Drehort, mit dem die Serie ungewohnte Wege beschreitet.

Wo kann man The Blacklist in Deutschland schauen?

US-Fans nehmen diese Woche vorerst Abschied von Red, in Deutschland hinkt das Publikum gezwungenermaßen hinterher. Hierzulande wird die 10. Staffel von The Blacklist im Staffelpass bei Amazon und anderen Anbietern angeboten, das heißt theoretisch kommt jede Woche eine neue Episode dazu. Aber nur theoretisch. Zum Zeitpunkt dieses Artikels stehen 17 Episoden in Deutschland zum Abruf bereit, bis zum Staffelfinale (Episode 21 und 22) wird es wohl noch länger dauern, da es einen unregelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus gibt.

Wann kommt die 10. Staffel The Blacklist zu Netflix?

In den letzten beiden Jahren lagen sieben bis acht Monate zwischen dem Start in den USA und der Veröffentlichung bei Netflix. Demnach rechnen wir mit einem deutschen Start der 10. Staffel The Blacklist bei Netflix frühestens im September oder Oktober 2023.

