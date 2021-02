Mega-Enthüllung bei The Blacklist: Die Nr. 1 der Schwarzen Liste bringt endlich neuen Schwung rein

Es hat nur 8 Staffeln gedauert, bis The Blacklist die Nr. 1 von Reddingtons titelgebender Schwarzen Liste enthüllt - und das Ergebnis ist besser, als ich es mir erträumt habe.

Achtung, Spoiler zu The Blacklist, Staffel 8 Folge 4: Bisher dachte ich immer, dass Raymond Reddington einen Masterplan verfolgt und am Ende selbst auf Platz 1 der Schwarzen Liste steht. Die 8. Staffel The Blacklist traut sich jedoch etwas ganz anderes:

Elizabeth Keen wird in Staffel 8, Folge 4 als Nummer 1 der Schwarzen Liste enthüllt und das macht Staffel 8 zur interessantesten seit Langem.

The Blacklist Staffel 8: Warum Liz als Nr. 1 der Schwarzen Liste genial ist

Staffel 7 von The Blacklist hatte ein paar Highlights, war aber im Gesamten mehr von demselben der langlebigen Krimiserie. Wieder keine Enthüllungen und noch mehr Fragen. Es ist kein Wunder, dass viel Fans keine 9. Staffel The Blacklist wollen, sondern Antwort. Ich will auch endlich wissen, wer Reddington wirklich ist.

Ich habe mich aber auch damit abgefunden, die Auflösung erst zum Serienende zu bekommen und will bis dahin gut unterhalten werden. Und die neue Richtung von Staffel 8 könnte die Serie wieder richtig unterhaltsam machen.

Denn nachdem Reddington vor Liz' Augen ihre Mutter, Katarina Rostova, erschießt, legt sich bei Liz verständlicherweise ein Schalter um. Jetzt ist Reddington dran!

Es scheint, als wollten die Drehbuchschreibenden sich für alle irrationalen und anstrengenden Entscheidungen von Liz in Staffel 7 entschuldigen, indem sie sie in der neusten Folge The Blacklist zu einer ernsthaften Konkurrentin von Reddington machen.

Liz ist Red und der Taskforce tatsächlich einen Schritt voraus und das "Abholen" ihrer Tochter Agnes war sicher nur der Erste davon. Es macht einfach Spaß, Liz dabei zuzusehen, wie sie alles von Reddington Gelernte gegen ihn anwendet.



In Staffel 8, Folge 3 war ich noch skeptisch, in Folge 4 bin ich total mit an Bord bei Nr.-1-Liz. Es macht nicht nur Liz zu einer spannenden und intelligenten Figur, was längst überfällig war.

Es bringt auch generell neuen Schwung in die bisher eher schwach gestartete 8. Staffel rein: Liz ist endlich interessant, Red stößt an sein Grenzen und die Taskforce (oder das, was davon übrig ist) wird langsam aber doch mit auf die Dunkle Seite gezogen.

Und auch wenn Raymond Reddington dank James Spader noch mehr Tiefgang gar nicht nötig hätte, kann er jetzt wegen seiner inneren Zerrissenheit mit noch mehr emotionaler Bandbreite auftrumpfen. In Staffel 8 Folge 4 kullern bereits ein paar ehrliche Tränchen, nachdem Dembe ihn fragt, ob er das alles geplant habe.



The Blacklist Staffel 8: Liz' Weg zur Dunklen Seite war (irgendwie) vorherbestimmt

Bei einem Interview mit Entertainment Weekly spricht The Blacklist-Schöpfer Jon Bokenkamp über die Pläne von Staffel 8. Sie beschreiten völlig neue Pfade:

Wie sich das entwickelt, ist die große Hoffnung für diese Staffel. Es ist total und komplett neu in jeder Hinsicht.

Nicht nur für uns, auch für den Serienmacher scheint es eine aufregende Zeit zu sein.

[Liz] wird auf eine gewisse Art und Weise [Reds] Verhalten umdrehen und sich mit Blacklistern zusammenschließen. Die FBI-Agentin wird zeigen, was sie über die Kriminelle Unterwelt gelernt hat und es als Energiequelle nutzen.

Produzent John Eisendrath erinnert uns aber auch daran, dass seit dem Beginn von The Blacklist die Frage im Raum stand, was Reddington in Liz' Leben auslösen wird. Dass sie den dunklen Pfad beschreitet und es Reddington sowohl in seiner kriminellen Selbstgefälligkeit als auch Schonungslosigkeit gleichtut, war immer eine Möglichkeit.



Dass Elizabeth sich gegen ihn wendet und zur Nr. 1 der Blacklist wird, war von Reddington vielleicht nicht geplant. Was wir aber definitiv wissen, ist, dass er ihr sein kriminelles Reich übergeben will, wenn er seiner Krankheit erliegt. Dass Liz auf die "Dunkle Seite" wechselt, war also von ihm durchaus geplant - und ein passender Ausgang für die Serie.

