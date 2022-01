The Blacklist Staffel 9 macht überraschend Pause: Dann kommt die nächste Folge

Diese Woche gibt es leider keine neue Folge von The Blacklist. Wann Staffel 9 zurückkehrt, erfahrt ihr hier. Denn es wird sich auch der Wochentag der Veröffentlichung ändern.

Am Samstag kam die neuste Folge von The Blacklistin Deutschland zu Amazon, aber nun heißt es Geduld zeigen. Denn die Thriller-Serie mit James Spader liegt in den USA erstmal auf Eis. Wann The Blacklist weitergeht, lest ihr hier.

Keine neue The Blacklist-Folge: Wann geht es weiter mit Staffel 9?

Die jüngste Folge, Boukman Baptiste (S09E09), wird die letzte für diesen Monat sein. Normalerweise kommt The Blacklist in den USA immer Donnerstagabend bei NBC. Diesen Donnerstag wird laut Fernsehprogramm allerdings die erste Folge von Staffel 9 wiederholt.

Ab Februar beginnt NBC dann mit der Ausstrahlung der Olympischen Winterspiele 2022. Diese finden vom 4. bis zum 20. Februar in China statt. Damit gibt es einen Monat lang keine neuen The Blacklist-Episoden.

Wann kommt The Blacklist Staffel 9 zurück?

Eine neue Folge von The Blacklist gibt es in den USA erst wieder ab dem 25. Februar 2022. Ab Folge 10 erhält die Serie nämlich auch einen neuen (alten) Sendeplatz. Dann wechselt sie zugunsten der Rückkehr von Law & Order von Donnerstag auf den Freitag. Diesen Sendeplatz hatte die Serie zuletzt in Staffel 8 inne.

Neuer Sendeplatz: Was bedeutet das für deutsche Blacklist-Fans?

Es ist daher wahrscheinlich, dass die 10. Folge von Staffel 9 in Deutschland ab Sonntag, den 27. Februar 2022, bei Amazon, Apple, Microsoft und Google zum Abruf bereit. Neue Folgen werden danach wohl weiter sonntags kommen, nicht wie bisher am Samstag.

Hier findet ihr Infos, wie ihr Staffel 9 von The Blacklist in Deutschland streamen könnt.

