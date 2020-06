The Blacklist kommt später zu Netflix: Start von Staffel 7 verschoben

Die 7. Staffel von The Blacklist sollte eigentlich am 15. Juni bei Netflix starten. Nun wurde das Datum allerdings korrigiert und wir müssen noch etwas länger warten.

Staffel 7 der erfolgreichen Krimi-Serie The Blacklist startete in den USA bereits vergangenes Jahr, während deutsche Netflix-Kunden sich deutlich länger gedulden müssen, bis sie die neusten Folgen sehen können. Diese sollten am 15. Juni 2020 bei dem Streaming-Dienst Premiere feiern - nun kommt es recht kurzfristig aber doch anders.

Staffel 7 von The Blacklist startet bei Netflix später

Die deutsche Netflix-App listete den Start von The Blacklist Staffel 7 ursprünglich schon für den 14. Juni, die offizielle Ankündigung des Netflix-Programms für den Monat hingegen setzte den Termin dann auf den 15. Juni. Jetzt korrigierte der Streaming-Anbieter das Datum erneut in seiner App. Demnach erwartet uns die 7. Staffel erst am 26. Juni 2020.

© Netflix The Blacklist in der Netflix-App

Der Grund für die Verschiebung der Staffel um mehr als eine Woche ist nicht bekannt, immerhin haben alle Fans der Serie in Deutschland jetzt aber länger Grund zur Vorfreude - schließlich wartet das kommende Kapitel mit einem spektakulären Gimmick auf, das aus der Not geboren wurde.

Bald bei Netflix: Seht den Trailer zu The Blacklist Staffel 7!

The Blacklist - S07 Trailer (English) HD

The Blacklist Staffel 7 bringt eine große Besonderheit

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus musste der Dreh von The Blacklist Staffel 7 im Frühjahr abgebrochen werden. Aus dem Grund erhalten wir dieses Mal auch nur 19 Folgen statt den gewohnten 22.



Das Staffel-Finale mit dem Titel The Kazanjian Brothers ist zudem teilweise animiert. So war es den Machern möglich, das bereits abgedrehte Material zu verwenden und die Episode mit Szenen zu ergänzen, die am Computer erstanden. Zu diesem Zweck nahmen James Spader und Co. zusätzliche Dialoge zu Hause auf und auch die Animatoren arbeiteten daheim.

