The Boys bei Amazon Prime Video: Die 10 wichtigsten neuen Supes in Staffel 3 [Anzeige]

Die 3. Staffel der Superhelden-Satire The Boys bringt uns 10 neue faszinierende Supes. Wir stellen euch die wichtigsten Neuzugänge der Serie bei Amazon Prime Video einmal näher vor.

Auch in der 3. Staffel von The Boys können sich Fans wieder auf eine wilde Mischung aus Lachen, Staunen und absoluten Schockzuständen freuen. Der Serien-Hit von Amazon Prime Video erweitert das Ensemble rund um Butcher (Karl Urban) und Homelander (Antony Starr) in den acht neuen Episoden um jede Menge schräger Supes.

Nachdem die 2. Staffel von Aya Cashs Stormfront aufgemischt wurde, wird diesmal der von Supernatural-Star Jensen Ackles verkörperte Superheld Soldier Boy zum Dreh- und Angelpunkt der wichtigsten Entwicklungen in Staffel 3. Was ihr über den Anti-Captain America und 9 weitere wichtige neue The Boys-Superheld:innen wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Neue Supes in The Boys Staffel 3: Soldier Boy, der Brutalo-Captain America

© Amazon Prime Video Soldier Boy

Soldier Boy (Jensen Ackles) ist eine echte Supe-Legende in der Welt von The Boys. Bevor es Homelander gab, gab es Soldier Boy. Als brutalere Version des Marvel-Helden Captain America verteidigte er als amerikanischer Super-Volksheld die USA im Krieg gegen den Kommunismus und leitete später das Supes-Team Payback – der Vorgänger der Seven. Offiziell kam er bei einer Mission in den 1980er Jahren ums Leben.

In Staffel 3 wollen Butcher und die Boys mehr über Soldier Boy herausfinden, um an wichtige Informationen zu gelangen, die ihnen im Kampf gegen Homelander einen Vorteil verschaffen könnten. Fast 40 Jahre war Soldier Boy von der Bildfläche verschwunden und taucht nun überraschend wieder in der Gegenwart auf, um im blutigen Chaos mitzumischen.

Neue Supes in The Boys Staffel 3: Crimson Countess, die Anti-Scarlet Witch

© Amazon Prime Video Crimson Countess

Die von The Walking Dead-Star Laurie Holden gespielte Superheldin Crimson Countess ist The Boys' Antwort auf Marvels Scarlet Witch. Mit ihren Händen kann sie feurige und mächtige Energieschübe entfesseln. Einst war sie Teil von Voughts Supe-Team Payback und die Geliebte von Soldier Boy.

Mittlerweile fristet die Crimson Countess ein tristes Dasein als C-Promi und Attraktion im Freizeitpark Voughtland, wo sie auf der Bühne über die Geschichte ihres Ex-Freunds singt. Neben ihrer nicht ganz so erfolgreichen Gesangskarriere engagiert sich Crimson Countess für den Schutz von Schimpansen – die sind ihre große Leidenschaft.

Neue Supes in The Boys Staffel 3: 4 weitere Mitglieder der Payback-Gang

Das von Soldier Boy angeführte Team Payback ist schon lange nicht mehr als solches aktiv. Um mehr darüber zu erfahren, was vor knapp 40 Jahren wirklich mit Soldier Boy geschehen ist, suchen Billy Butcher und Co. die ehemaligen Mitglieder von Payback auf. Insgesamt setzte sich dieses Team aus acht Supes zusammen.

© Amazon Prime Video Payback

Darüberhinaus erfahren wir in The Boys Staffel 3, dass auch das enigmatische Seven-Mitglied Black Noir früher an der Seite von Soldier Boy, Crimson Countess und Co. kämpfte.



Neue Supes in The Boys Staffel 3: Termite, der zugekokste Ant-Man

© Amazon Prime Video Termite

Einen neuen Superhelden lernen wir gleich zu Beginn des Staffel 3-Auftakts kennen: Termite (Brett Geddes). Der homosexuelle Supe verfügt über eine ganz besondere Fähigkeit. Ähnlich wie der Marvel-Held Ant-Man kann er seinen Körper auf winzige Größe schrumpfen. Doch anstatt Heldentaten zu begehen, treibt sich Termite lieber im Drogenrausch auf wilden Partys rum.

Neue Supes in The Boys Staffel 3: Blue Hawk, der Super-Polizist

© Amazon Prime Video Blue Hawk

Ein weiterer neuer Supe, den wir in The Boys Staffel 3 kennenlernen, ist Blue Hawk (Nick Wechsler). Als patriotischer und übermenschlich starker Vigilant und stets mit einem Schlagstock bewaffnet nimmt er das Gesetz in die eigene Hand und agiert als eine Art Super-Polizist. Mit ihm macht im Laufe der neuen Folgen vor allem das Seven-Mitglied A-Train (Jessie T. Usher) Bekanntschaft.

Neue Supes in The Boys Staffel 3: Supersonic, der singende Super-Ex

© Amazon Prime Video Supersonic

Nach den Ereignissen der letzten Staffel besteht das Team der Seven nur noch aus fünf Mitgliedern. Um die offenen Plätze zu füllen, veranstaltet Vought die Casting-Show American Hero. Unter den fünf Teilnehmenden der Show befindet sich der Supe Supersonic (Miles Gaston Villanueva). Er ist 27 Jahre alt und zu seinen Fähigkeiten gehören übermenschliche Stärke sowie der Schall-Klatscher.

Früher war er als Drummer Boy bekannt und in seiner Jugend ein echter Teenieschwarm. Er sang in der Boyband Super-Sweet und war mit der jungen Starlight (Erin Moriarty) zusammen. Nun treffen Supersonic und Annie January im Rahmen der Show wieder aufeinander, was ihrem Partner Hughie (Jack Quaid) verständlicherweise nicht so ganz passt.

