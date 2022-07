The Boys-Fan verstört das Internet mit seinem viel zu detailgetreuen Herogasm-Kostüm

The Boys Staffel 3 war für viele Fans ein ziemlich explizites Erlebnis. Dem eifert jetzt ein Fan mit seinem Kostüm nach. Und hinterlässt im Internet bleibenden Eindruck.

The Boys-Fan verstört das Internet mit seinem The Deep-Kostüm

The Boys Staffel 3 ist komplett veröffentlicht und hat gerade mit seiner berüchtigten Herogasm-Episode den ein oder anderen Fan traumatisiert. Einer hat allerdings noch einen draufgesetzt undin ein explizites Cosplay-Kostüm verwandelt. Der Anblick ist so verstörend, dass selbst der offizielle Twitter-Account der Serie ihn aufgreifen musste.

"I...Ich packe das mal in eurer Timeline", stammelt die Twitter-Präsenz der Amazon-Serie. Und zu recht. Zu sehen ist ein junger Fan als Supe-Fiesling The Deep (Chace Crawford), der einen Oktopus trägt. Auf seinem Genital.

Das Kostüm spielt auf eine Herogasm-Szene an, in der Meeres-Liebhaber The Deep Sex mit einem Oktopus hat. Das Outfit beweist echte Hingabe. Und um von den offiziellen Twitter-Verantwortlichen der Serie wahrgenommen zu werden, braucht es schon eine ganz besondere Art von Wirksamkeit. Die haben immerhin schon eine ganze Menge abgefahrenen Kram gesehen.

Wann kommt Staffel 4 von The Boys zu Amazon Prime Video?

Bis der Herogasm von der nächsten Fuhre skurrilen The Boys-Contents übertroffen wird, dauert es noch eine Weile. Wir rechnen Ende 2023 mit der 4. Staffel der Serie.

The Boys Staffel 3: Besser (und böser) als Marvel?

The Boys Staffel 3 ist jetzt vollständig bei Amazon Prime abrufbar und besser als je zuvor. Wir sprechen über die Highlights der 3. Staffel, klären, warum die Superhelden-Satire einen großen Qualitätssprung gemacht hat und geben einen Ausblick auf die bereits bestätigte Staffel 4.

Am Ende diskutieren wir die Frage, warum The Boys den MCU-Serien derzeit so überlegen ist. Die Amazon-Serie hat dem Marvel-Universum ausgerechnet in dessen Spezialdisziplin den Rang abgelaufen: Dem seriellen Erzählen.



