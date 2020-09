The Boys-Fans dürfen jubeln: Amazon-Hit bekommt zusätzliche Spin-off-Serie

Die beliebte Superhelden-Serie The Boys bekommt ein Spin-off bei Amazon. Erste Informationen zu der zusätzlichen Produktion gibt es auch schon.

Zurzeit bekommen Fans der brutalen Superhelden-Serie The Boys wöchentlich neuen Stoff. Bei Amazon wird die 2. Staffel immer noch Stück für Stück veröffentlicht, wobei jeden Freitag eine neue Folge zum Streamen verfügbar ist.

Während das Finale von The Boys Staffel 2 dann in zwei Wochen kommt und eine 3. Staffel auch schon bestätigt wurde, gibt es jetzt zusätzlich tolle Neuigkeiten für Fans der Serie: Amazon hat ein Spin-off in Auftrag gegeben.

The Boys-Spin-off dreht sich um junge Superhelden am College

Wie Collider berichtet, wird der ausführende The Boys-Produzent und -Showrunner Craig Rosenberg eine Spin-off-Serie zu The Boys für Amazon entwickeln. Auch wenn die diese noch keinen Namen hat, sind schon erste Details zur Handlung bekannt.

Das Spin-off zu The Boys wird sich um junge Superhelden am College drehen. Hier lernen die Studenten, wie sie mit ihren Kräften umgehen und in Wettbewerben gegeneinander antreten. Dabei wird ihr Hormonhaushalt für reichlich Chaos sorgen. Amazon beschreibt die Serie als Mix aus College-Serie und Die Tribute von Panem. Natürlich angereichert mit dem The Boys-typischen Cocktail aus Gewalt, sexuellen Tabus und anderen Exzessen.

Für Amazon ist die Entwicklung einer Spin-off-Marke zu The Boys ein logischer Schritt. Die brutale Superhelden-Serie ist auch mit der 2. Staffel ein weltweiter Hit und alleine der Staffelauftakt wurde so viel gestreamt wie kein anderes Amazon-Original.

Wann das Spin-off zu The Boys zu Amazon kommt, ist noch nicht bekannt. Wie Collider berichtet, soll die Entwicklung der Serie aber schon ziemlich bald starten. In der Zwischenzeit stehen 6 von 8 Folgen der 2. Staffel The Boys bei Amazon zum Streamen bereit. Die letzten beiden Folgen erscheinen dann nächsten und übernächsten Freitag.

In der Supes-Folge unseres Podcasts Streamgestöber diskutieren Andrea und Jenny, warum The Boys von Amazon Prime Video die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:



Sie stellen fest, dass The Boys sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt. Sie besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf die heiß erwartete 2. Staffel.



