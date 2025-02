The Boys-Fans feiern mega-ekliges Video zu einer der schlimmsten Homelander-Aktionen – anschauen auf eigene Gefahr

Wer einen Blick hinter die Kulissen von The Boys werfen möchte, um zu erfahren, wie eine der brutalsten Szenen mit praktischen Effekten entstand, ist hier genau richtig.

The Boys-Fans sind einiges gewohnt, was ausartende Gewaltdarstellungen angeht. Das war auch in Staffel 4 Folge 7 nicht anders, als Homelander (Antony Starr) den Spinnensuperhelden Webweaver (Dan Mousseau) auf brutalste Weise um die Superecke brachte und ihn buchstäblich auseinanderriss. Aua!

Wer sich dabei dachte, das sieht eigentlich zu schleimig, haptisch und gut aus, um ein digitaler Effekt zu sein, hatte Recht. Dass es sich beim Supermord um einen aufwendigen, praktischen Effekt handelt, beweist auch ein Video, das gerade in der Boys-Fangemeinde die Runde macht und hart abgefeiert wird.

Seht hier das The Boys-Video zum Testlauf mit dem Spezialeffekt-Dummy:

Muskeln zerreißen, Eingeweide zerplatzen, das Blut fließt wie in Strömen – kein Wunder, dass dieser Blick hinter die The Boys-Kulissen das reinste Gore-Fest für eingefleischte Fans ist. Und ganz ehrlich: So roh und ohne Beleuchtung oder Nachbearbeitung der Post-Production sieht der Effekt fast noch ekliger aus. Bravo, Stephan Fleet und Sean Tompkins plus Team, ihres Zeichens Visual Effects Supervisor und Visual Effects Producer der Serie.

The Boys Staffel 5: Wann geht es mit der brutalen Superheldenserie weiter?

Die Dreharbeiten zur 5. und letzten Season von The Boys laufen seit November 2024 und werden noch bis zum Sommer dieses Jahres andauern. Ein genaues Startdatum existiert noch nicht, man darf wohl aber 2026 mit der Finalstaffel rechnen. Diese wird dann wie immer auf Amazon Prime Video veröffentlicht, wo die ersten vier Staffeln streambar sind.

Kommendes Jahr wird sich dann zeigen, ob Homelander auch seinen Erzfeind Billy Butcher (Karl Urban) auseinanderreißen kann, oder sein Katastrophenkarma ihn endlich einholt und er selbst endlich das Zeitliche segnen muss. Eines steht fest: Ein großer Showdown steht uns bevor.

