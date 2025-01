The Boys zwingt seinen Macher zu einer leidigen Pflicht und er ist froh, wenn sie endet: "Hatte keine Wahl"

Die Dreharbeiten zur 5. und letzten Staffel von The Boys sind in vollem Gange. Produzent Eric Kripke liebt den Amazon-Hit, aber er freut sich, wenn mit der Serie eine bestimmte leidige Pflicht endet.

Seit sechs Jahren dauert der The Boys-Siegeszug an, aber bald ist er vorbei. Die 5. Staffel, deren Folgen gegenwärtig gedreht werden, soll die letzte des Amazon-Hits werden. Macher Eric Kripke liebt seine Serie. Aber sie hat ihn auch zu einer Angewohnheit gezwungen, die er nach dem Finale nur zu gerne ablegen wird.

The Boys-Macher muss für die Amazon-Serie ständig Nachrichten schauen

Gegenüber Forbes erklärte Kripke:

Ich war gezwungen, für die Serie zu einem Nachrichten-Junkie zu werden. Und ich freue mich wirklich darauf, das nicht mehr zu sein, wenn es vorbei ist. Ich hätte nichts dagegen, all das abzuschalten. Ich hatte keine Wahl bisher, als tief darin einzutauchen.

The Boys erzählt, in groben Zügen, vom Kampf einer Truppe aufgebrachter Menschen um Butcher (Karl Urban) gegen übernatürlich begabte Heldenfiguren, sogenannte Supes. Diese sind finstere Karikaturen klassischer Comic-Superhelden. Sie begegnen normalen Menschen mit Verachtung und Grausamkeit, stellenweise auch mit offener Mordlust.

Insbesondere in den letzten Staffeln hat die Amazon-Serie immer stärker das aktuelle politische Geschehen in der westlichen Welt parodiert. So gilt der Aufstieg von Supes-Anführer Homelander (Antony Starr) in der Serie etwa als satirische Reaktion auf den Weg von Donald Trump zum US-Präsidentenamt. Um auf neue politische Entwicklungen sofort anspielen zu können, muss Kripke die Nachrichtenlage regelmäßig im Auge haben.

Wann kommt die 5. Staffel von The Boys zu Amazon Prime?

Gerade erst sind neue Bilder von den Dreharbeiten der 5. The Boys-Staffel im Internet erschienen. Wann genau die neuen Folgen veröffentlicht werden, steht aber noch nicht fest.

Wir gehen allerdings erst von einem Starttermin im Jahr 2026 aus, da bei einer effektreichen Serie wie The Boys mit einer langen Postproduktionsphase zu rechnen ist.