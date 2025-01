Homelander setzt in The Boys Staffel 5 seinen schrecklichsten Plan um: Bilder vom Dreh bestätigen es

The Boys wird mit Staffel 5 enden und aktuell laufen die Dreharbeiten zum großen Amazon-Finale. Setfotos zeigen schon jetzt das Ausmaß von Homelanders Plan.

Amazons bissige Superhelden-Satire The Boys steuert unaufhaltsam auf ihr großes Finale zu, das den Konflikt zwischen Homelander und Butcher beendet. Zwar müssen sich Fans bis zum Start von Staffel 5 noch eine Weile gedulden, doch schon jetzt geben frische Bilder von Set erste Einblicke in das neue Amerika unter Homelander. Die schlimmsten Befürchtungen unserer Boys haben sich bestätigt.

Achtung, es folgen Spoiler:

Neue Bilder aus The Boys Staffel 5 enthüllen Homelanders Freedom Camps

In der 4. Staffel von The Boys konnte Homelander seine Pläne für ein patriotischeres Amerika auf perfide Weise in die Tat umsetzen. Das The Boys-Team befürchtete dabei, dass sein Traum von einem quasi faschistischem Regime auch die Errichtung von Internierungslagern beinhaltet. In Staffel 5 werden Homelanders "Freedom Camps" nun bittere Realität.

Neue Setfotos der Staffel 5 zeigen Busse mit Aufdrucken der Gefangenenlager.

Neue Setfotos der Staffel 5 zeigen Busse mit Aufdrucken der Gefangenenlager. Die Dreharbeiten laufen bereits seit November 2024 auf Hochtouren. Mit der Enthüllung der Freedom Camps kündigt sich ein düsteres Schicksal für mehrere Boys-Mitglieder an, denn MM, Hughie, Frenchie und Kimiko wurden im Finale von Staffel 4 gefangen genommen.

Die The Boys-Setfotos geben darüber hinaus einen ersten Einblick auf ein völlig neues Superhelden-Team. Die Teenage Kix sind eine Parodie auf Marvels Young Avengers sowie das DC-Team Teen Titans und fanden bereits mehrfach in der Amazon-Serie Erwähnung. In Staffel 5 bekommen wir das Team der Kix, zu dessen Alumni auch A-Train zählt, vielleicht erstmals zu Gesicht.

Wann startet The Boys Staffel 5 bei Amazon?

Mit einem Start von The Boys Staffel 5 sollten wir nicht vor 2026 rechnen. Immerhin laufen die Dreharbeiten noch bis Sommer 2025, gefolgt von einer langwierigen Postproduktionsphase. Ganz so lange müssen Fans aber trotzdem nicht auf einen ersten Einblick in Homelanders neues Zeitalter der Superhelden warten. Bei Prime Video startet schon im Laufe des Jahres 2025 die 2. Staffel der Spin-off-Serie Gen V, welche als Brücke zwischen den letzten beiden Seasons der Hauptserie fungiert.

