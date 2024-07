The Boys-Macher will nerviges Marvel-Phänomen verhindern und für 2 Charaktere hat das bittere Konsequenzen in Staffel 4

The Boys überrascht in Staffel 4 mit einem Crossover zu Gen V. Serienschöpfer Eric Kripke aber verrät, dass ihr die Spin-off-Serie nicht gesehen haben müsst. Und das wird sich auch nicht ändern.

Der Amazon-Hit The Boys rechnet auch in Staffel 4 wieder mit den gewaltigen Franchises von Marvel und DC ab. Doch besteht die Gefahr, dass die Superhelden-Satire in Zukunft das werden könnte, was sie parodiert? Immerhin gibt es neben der Hauptserie schon die animierte Anthologie Diabolical und die College-Show Gen V – und ein weiterer Ableger ist schon in Arbeit.

The Boys ist mit der Zeit selbst ein Superhelden-Universum mit reichlich Querverbindungen geworden. So überraschte zuletzt Folge 5 der 4. Staffel mit einem Gastauftritt der aus Gen V bekannten Supes Sam (Asa Germann) und Cate (Maddie Phillips), die erstmals in die Mutterserie geholt wurden. Vor diesen Cameos hatte der The Boys-Schöpfer Eric Kripke große Angst.

The Boys-Cameos in Staffel 4 sollen nicht zur Marvel-Hausaufgabe werden

Mit Folge 5 greift die 4. Staffel von The Boys zwei wichtige Elemente aus Gen V auf: die beiden abtrünnigen Student:innen Cate und Sam sowie ein gefährliches Virus, das Supes töten kann. Das Spin-off müsst ihr aber nicht gesehen haben, um alles zu verstehen. Wie Eric Kripke gegenüber Variety verrät, gäbe es für ihn nichts Schlimmeres:

Ich lebe in totaler Angst vor dieser Vorstellung, dass man beide [Serien] sehen muss, um eine zu verstehen [...] Ich gebe dem Publikum keine Hausaufgaben auf.

Natürlich schadet es nicht, die Hintergründe der Entstehung des Virus aus Gen V zu kennen. Für das Verständnis der Handlung von The Boys sind diese aber keinesfalls notwendig. Gleiches gilt für den Auftritt der jungen Supes, die kurz als loyale Anhänger:innen Homelanders und PR-Marionetten Voughts auftreten.

Mit seinen Bedenken über "Hausaufgaben" spricht Kripke ein Phänomen an, dass vor allem dem Marvel Cinematic Universe (MCU) in den vergangenen Jahren zum Verhängnis geworden ist. Bei mittlerweile über 30 Filmen und 10 Serien-Staffeln, die alle miteinander verbunden sind, fühlen sich viele MCU-Fans komplett überfordert.



The Boys aber soll Spaß machen und sich niemals nach Arbeit anfühlen. Eine Maßnahme, eine Marvel-ähnliche Crossover-Überforderung zu verhindern, gibt Eric Kripke im Gespräch mit TVLine an:

Eine Hauptfigur aus [Gen V] zur Hauptfigur dieser Serie zu machen, geht für mich vielleicht einen Schritt zu weit.

Konkret schließt er aus, dass Sam und Cate in The Boys zu Mitgliedern des Superhelden-Teams der Seven werden und zu neuen Hauptcharakteren heranreifen. Dass Homelanders Sohn Ryan vielleicht in Zukunft Student der Super-Uni Godolkin in Gen V werden könnte? Darauf sollten Fans nach Kripkes Aussage ebenfalls nicht hoffen.

Die Eigenständigkeit unterschiedlicher The Boys-Serien soll auch in Zukunft bewahrt werden. Auch wenn es ein richtiges Crossover von The Boys und Gen V nicht geben wird, hat Eric Kripke trotzdem reichlich diebische Freude an verspielten Querverweisen, wie er Den of Geek verrät:

Jetzt, wo wir mit einem größeren Universum spielen, liebt es der Geek in mir, Brücken zu schlagen und Easter Eggs und Verweise von einer Serie zur anderen zu machen. Wir versuchen, das sehr, sehr sorgfältig auszubalancieren.

Wann kommt Folge 6 von The Boys Staffel 4 zu Amazon?

Vielleicht hat The Boys in den verbleibenden drei Episoden von Staffel 4 ja noch weitere Crossover-Überraschungen auf Lager. Weiter geht es diesen Donnerstag, am 4. Juli 2024, mit Folge 6. Das Staffelfinale ist ab dem 18. Juli 2024 bei Amazon Prime Video zu sehen.