Amazon veröffentlicht geschnittene The Boys Staffel 4-Szene, die euch vor Fremdscham an die Grenze bringt

In der 4. Staffel von The Boys musste eine Szene mit den Superhelden Deep und Firecracker stark gekürzt werden. Aber Amazon hat nun die ungeschnittene Version veröffentlicht.

Amazons Superhelden-Satire The Boys schafft es immer wieder, mit den wildesten und abgedrehtesten Momenten zu schockieren und zu überraschen. Eine Szene aus Staffel 4 hätte aber wohl alle Grenzen des Erträglichen gesprengt und wurde daher für die Ausstrahlung bei Prime Video stark gekürzt. Jetzt könnt ihr euch endlich die komplette und ungeschnittene Version davon anschauen.

The Boys Staffel 4: Das Fremdscham-Duett von Firecracker und Deep gibt's jetzt in voller Länge

In der 4. Episode von Folge 4 moderiert die Alt-Right-Heldin Firecracker (Valorie Curry) ihre sechsstündige Live-Show Truthbomb with Firecracker mit dem Ziel, Starlights (Erin Moriarty) Ruf zu zerstören. Etwas Unterhaltung darf bei der Show trotzdem nicht fehlen. Ein kurzer Ausschnitt zeigt uns ein romantisches Duett zum Fremdschämen.

Firecracker und der "Tierliebhaber" The Deep (Chace Crawford) geben gemeinsam die 80er-Pop-Ballade Up Where We Belong zum Besten. In Folge 4 gab es davon aber lediglich 10 Sekunden zu sehen. Jetzt könnt ihr euch die peinliche Gesangseinlage der beiden Superhelden in voller Länge ansehen. Haltet ihr 4,5 Minuten davon aus?

Dass in den mit jeweils über 60 Minuten sehr langen Episoden von The Boys nicht immer alle geplanten Szenen Platz finden, ist verständlich. Immerhin jongliert die Superhelden-Serie ein gewaltiges Figuren-Ensemble mit unterschiedlichsten Handlungssträngen.

Ausufernde Musiksequenzen gehören in The Boys jedoch fast schon zur Tradition. Gerade erst zu Beginn der 4. Staffel verzückte uns die Amazon-Serie mit einer abgedrehten Szene aus dem Weihnachts-Musical Vought on Ice, in der Homelander und Jesus den Song Let's Put the Christ Back in Christmas zum Besten gaben.

Mehr News zu The Boys:

Wann kommt The Boys Staffel 4, Folge 6 zu Amazon?

Ob uns The Boys in den kommenden Wochen bis zum Finale von Staffel 4 mit weiteren musikalischen Leckerbissen überrascht? Davon sollten wir ausgehen. Weiter geht es nächsten Donnerstag, am 4. Juli 2024, mit Folge 6. Das Staffelfinale ist ab dem 18. Juli 2024 bei Amazon Prime Video zu sehen.