The Boys Staffel 4 tötet Star der ersten Stunde – aber nicht schockierend, sondern extrem traurig

In der 5. Folge von Staffel 4 nimmt The Boys Abschied von einem Charakter, der schon von Anfang an zur Amazon-Serie gehört. Sein Darsteller war sogar die Inspiration für eine Figur der Comicvorlage.

In Amazons Superhelden-Satire The Boys ist der Tod allgegenwärtig und Charaktere sterben wie die Fliegen. Allerdings trifft es in den meisten Fällen fast ausschließlich neue Figuren. Staffel 4 bildet jetzt eine gewaltige Ausnahme. In der neuesten Episode wird ein Star verabschiedet, der seit der allerersten Episode dabei ist.

Achtung, es folgen Spoiler zu The Boys Staffel 4, Folge 5:

The Boys verabschiedet sich nach 4 Staffel von Hughies Vater

Mit der fünften Episode von Staffel 4 verabschiedet sich The Boys von Simon Peggs Charakter Hugh Campbell Sr., der seinen ersten Auftritt schon in der Pilotfolge der Amazon-Serie absolvierte und in insgesamt neun Episoden zu sehen war. Darüber hinaus lieh Pegg auch der Comic-Version von Hugie Jr. in der Animationsserie The Boys Presents: Diabolical seine Stimme.

Amazon Simon Pegg als Hugh Campbell Sr. in The Boys

So gut wie alle Tode in The Boys finden auf extrem überzeichnete und brutale Weise statt. Bei Hugh Campbell Sr., sieht die Sache aber etwas anders aus. Statt eines derben und gewaltsamen Ablebens verabschiedet die Serie den Vater von Hughie (Jack Quaid) mit einer berührenden und emotionalen Szene.

Zugegeben: Ganz ohne WTF-Momente endet Hugh Campbells Geschichte nicht. Nachdem Hugh infolge eines Schlaganfalls für hirntot erklärt wurde, wurde er mit Compound V in einen Supe verwandelt und wiederbelebt – mit drastischen Folgen. Hugh verfügt plötzlich über die Superkraft, sich zu teleportieren bzw. wie der DC-Superheld The Flash durch Objekte zu phasen.

Aufgrund seiner erlittenen Hirnschäden ist Hugh allerdings nun stark dement und erkennt seinen eigenen Sohn nicht mehr. Es ist eine gefährliche Mischung. Hughs Verwirrungszustand gepaart mit seiner Superkraft löst ein Gemetzel im Krankenhaus aus, da er sich unkontrolliert in andere Personen hineinteleportiert und sie tötet. Sein Sohn sieht nur eine Möglichkeit: Er muss seinen Vater von dem Leid erlösen und umbringen.

Und so wird Hugh Sr. am Ende im Beisein seines Sohnes und seiner Exfrau (Rosemarie DeWitt) eingeschläfert. Mit den Worten "My wee Hughie" und damit einem rührenden Verweis auf den Namen des Charakters in Garth Ennis' Comicvorlage scheidet er friedvoll aus dem Leben.

Für Fans der Graphic Novel ist der Abschied von Simon Pegg zusätzlich traurig. Der britische Schauspieler war einst die Inspiration für die Figur Hughie Campbell.

Wann kommt Folge 6 von The Boys Staffel 4 bei Amazon?

Der Tod von Hugh Campbell Sr. wird sicherlich nicht der letzte in The Boys Staffel 4 gewesen sein. Insgesamt drei Episoden stehen noch aus, die wöchentlich immer donnerstags bei Amazon Prime Video veröffentlicht werden. Weiter geht es mit Folge 6 am 4. Juli 2024.