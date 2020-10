The Boys: Schockierende Homelander-Enthüllung ist nicht mehr möglich

In der 2. Staffel von The Boys auf Amazon Prime Video erfahren ein Detail über Black Noir, das einen der größten Twists der Comic-Vorlage nun unmöglich macht.

Superhelden-Doppelgänger, geheime Nazi-Vergangenheiten, schockierende Kopf-Explosionen: Die 2. Staffel der Amazon Prime Video-Serie The Boys schreckt nicht vor überraschenden Wendungen zurück. Doch Fans der Graphic Novel-Vorlage wissen, dass die Geschichte der Boys noch weitaus mehr überraschende Twists zu bieten hat.

Den größten Schock der Comics können sich The Boys-Fans für die Serie aber abschminken. Schuld ist ein enthülltes Black Noir-Detail in der 2. Staffel.

Black Noir in The Boys: Wer steckt unter der Maske?

In der 2. Staffel The Boys erfahren wir zwar von Homelander im Zuge einer TV-Interviews, dass sich Black Noir keinerlei Ethnie zugehörig fühlt. Doch bei einem Kampf mit dem Seven-Mitglied in Folge 7 bekommen wir einen Teil seines Gesichts zu sehen. Ja, Black Noir ist tatsächlich schwarz.

© Amazon Prime Video Black Noir in The Boys

Ganz überraschend kommt diese Erkenntnis für aufmerksame The Boys-Zuschauer nicht. Immerhin is seit Staffel 1 bekannt, dass der schwarze Schauspieler Nathan Mitchell (bekannt aus Supernatural) unter Maske Black Noirs steckt. Aber warum ist diese Erkenntnis so eine große Abkehr von den Comics?

The Boys: Black Noirs wahre Identität ist der größte Twist

Achtung, Spoiler zum The Boys-Comic: Im Laufe der Comicreihe von Garth Ennis erfahren wir die wahre Identität von Black Noir. In Wahrheit ist er ein Klon Homelanders, der von Vought erschaffen wurden, um im Notfall Homelander vernichten zu können. Mit der Zeit wird er immer wahnsinniger, da er seinen einzigen Zweck nicht erfüllen kann. Besonders im Finale der The Boys-Geschichte nimmt Black Noir eine zentrale Rolle ein, wenn er sich seinem Ebenbild offenbart.

In der Serienadaption, die sich schon seit Staffel 1 größere Freiheiten nimmt, scheint dieser Black Noir-Homelander-Twist nun unmöglich. Das muss aber nicht heißen, dass die zentralen Eckpfeiler von Black Noirs Entwicklung nicht doch ihren Weg in die Serie finden können. Auch nach 2 Staffeln wissen wir kaum etwas über den schweigsamen Profikiller.

Gerade in Staffel 2 scheinen sich mehr und mehr Supes von Homelander abzuwenden. Vielleicht erwartet uns ja bald eine The Boys-Version von Marvels Civil War. Einzig Black Noir bleibt Vought und damit Homelander stets treu untergeben. Dass ausgerechnet er sich am Ende der Serie gegen Homelander stellen könnte, wäre der maximale Überraschungseffekt - auch wenn er kein Klon Homelanders ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Was glaubt ihr, wie die The Boys-Serie am Ende ausgehen könnte? Wer sollte Homelander zur Strecke bringen?