The Boys: Im wilden Fan-Video killt Homelander die Avengers

In The Boys nimmt es der Superheld Homelander mit den guten Taten nicht ganz so genau. Doch was würde passieren, wenn er auf Marvels Avengers-Truppe trifft?

Die 2. Staffel von The Boys ist zu Ende und eines ist deutlicher denn je: Ein strahlender Superheld ist Homelander schon lange nicht mehr. Stattdessen tut er einfach das, was er will. Mit Recht und Ordnung hat das definitiv nichts zu tun. Es wird also höchste Zeit, dass ihn jemand in die Schranken weist. Wer ist dafür besser geeignet als die mächtigen Avengers aus dem Marvel Cinematic Universe? Immerhin haben die schon Weltenzerstörer Thanos in die Knie gezwungen. Ein witziges Fan-Video, das seit ein paar Stunden im Netz die Runde macht, erzählt jedoch eine deutlich deprimierende Version der Geschichte. Homelander pulverisiert Marvels Avengers im Video Würde Homelander auf die Avengers treffen: Der Kampf wäre schnell entschieden. Ängstliche Blicke von Iron Man, Thor und Captain America - dann ist es auch schon vorbei. Homelander macht kurzen Prozess mit den Avengers. Überzeugt euch selbst: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Hier treffen zwei Kontraste aufeinander. Auf der einen Seite sind da Marvels strahlende Helden, die für gewöhnlich jeder Gefahr tapfer ins Auge blicken. Doch dann taucht auf der anderen Seite der fiese Homelander auf, der sich einen Dreck um die Werte der Avengers schert. Selbst Thanos wird da Angst und Bange. Auch abseits dieses Fan-Videos kommentiert The Boys regelmäßig die MCU-Filme. Erst im Finale der 2. Staffel gab es einen frechen Seitenhieb zu entdecken. Es ist davon auszugehen, dass sich daran auch in der 3. Staffel nichts ändern wird. Wann diese auf Amazon Prime startet, steht allerdings noch nicht fest. Podcast: Wie gut ist Amazons The Boys wirklich? Wie gut ist The Boys wirklich? Jenny und Andrea haben Amazons Superheldenserie im Podcast genau unter die Lupe genommen. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung The Boys ist eine böse Superheldensatire, die bewusst Grenzen überschreitet und provoziert. Doch versteckt sich auch mehr hinter der Serie? Wie gefällt euch das kurze Video mit Homelander und den Avengers?