The Boys Staffel 3 mit Supernatural-Star: Erste Bilder von Soldier Boy werden Marvel richtig ärgern

In der 3. Staffel von The Boys ist Supernatural-Star Jensen Ackles als dreckiger Captain America zu sehen. Wir haben die ersten Bilder von Soldier Boy für euch.

Es ist kein Geheimnis, dass Supernatural-Star Jensen Ackles vor langer Zeit für die Rolle von Captain America im Marvel Cinematic Universe vorgesprochen hat. Das Casting ist jedoch gescheitert: Chris Evans übernahm den ikonischen Part und verkörperte Steve Rogers in zahlen MCU-Filmen. Doch nun dürften die Avengers neidisch werden.

In der 3. Staffel der grimmigen Superheldenserie The Boys tritt Ackles als Soldier Boy in Erscheinung. Es handelt sich um eine Figur, die nach dem Vorbild von Captain America modelliert wurde, allerdings deutlich düstere Charakterzüge besitzt als der Supersoldat aus dem Marvel-Universum.

The Boys: Erste Bilder von Jesen Ackles als Soldier Boy

Wie bei Steve Rogers reichen die Wurzeln von Soldier Boy bis in den Zweiten Weltkrieg zurück. Die 3. Staffel von The Boys wird den Ursprung des Superheldentums in Amerika erforschen. Nachfolgend findet ihr die ersten Bilder von Ackles als Soldier Boy. Ja, Marvel hat sich hier definitiv einen tollen Darsteller durch die Lappen gehen lassen.

Kreiert wurde das Soldier Boy-Kostüm von Kostümdesignerin Laura Jean Shannon und Konzeptzeichner Greg Hopwood. Die grünen Farben orientieren sich an militärischen Uniformen, erzählen die beiden in einem Statement, das von Variety aufgegriffen wurde.

Unser Ziel war es, [durch das Kostüm] eine vergangene Ära extremer Maskulinität und Entschlossenheit zum Vorschein zu bringen. [...] Wir wussten, dass der Schauspieler das Aussehen eines Steve McQueen und die Attitüde eines John Wayne haben musste. Zum Glück verkörpert Jensen Ackles genau das.

The Boys: Soldier Boy ist der erste große Superheld

In den The Boys-Comics wurde Soldier Boy von Compound V in den 1940er Jahren geschaffen, um im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis in Deutschland zu kämpfen. Dadurch wurde er zum Star und führte sein eigenes Superhelden-Team an. In den Kreis der Seven hat er es jedoch nie geschafft, obwohl er versuchte, sich ihnen anzuschließen.

In der 3. Staffel erwartet uns ein Tauchgang durch die Geschichte. Showrunner Eric Kripke, der mit Ackles bereits im Zuge von Supernatural zusammengearbeitet hat, bestätigte, dass einige Sequenzen in der Vergangenheit angesiedelt sind. Nun dürfen wir gespannt sein, wie diese Erzählstränge mit der Gegenwart verbunden werden.

Wann die 3. Staffel von The Boys auf Amazon startet, steht noch nicht fest.

