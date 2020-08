Hawkeye lehnte er ab: Jensen Ackles wird dreckiger Captain America in The Boys

Für Captain America sprach er vor, Hawkeye lehnte er ab: Nach Supernatural wird Jensen Ackles nun doch noch zum Superhelden. In The Boys Staffel 3 spielt er Soldier Boy.

Supernatural neigt sich dieses Jahr dem Ende zu, da denken die Darsteller natürlich schon an die Zukunft. Für das Arbeitsleben nach Dean Winchester hat Jensen Ackles nun gesorgt. In einem Instagram-Video verriet der Darsteller sein Engagement in der Amazon-Serie The Boys.

Supernatural-Fans müssen sich allerdings in Geduld üben. Denn Ackles wird erst in der 3. Staffel von The Boys auftreten. Die 2. wurde noch nicht einmal ausgestrahlt. Immerhin können wir über seine Rolle spekulieren. Ackles wird für Supernatural- und The Boys-Showrunner Eric Kripke die Figur Soldier Boy spielen, eine Parodie von Captain America. Doch welcher Soldier Boy ist eigentlich gemeint?

Nach den Hawkeye-Absage: Jensen Ackles spielt Superheld in The Boys

Ackles bemühte sich nicht zum ersten Mal um eine Superheldenrolle. Vor der Produktion des Marvel-Films The First Avenger: Civil War sprach Ackles für die Rolle von Steve Rogers vor. Doch die ging letztlich an Chris Evans. Der Supernatural-Darsteller hinterließ allerdings Eindruck bei den Produzenten.

Schaut euch den deutschen Trailer für die 2. Staffel von The Boys an:

The Boys - S02 Trailer (Deutsch) HD

Marvel Studios bot Ackles daraufhin die Rolle von Hawkeye in The Avengers an, doch Ackles lehnte ab. Der offizielle Grund: Terminprobleme auf Grund seiner Supernatural-Dreharbeiten (via Indie Wire ). Warum Captain America möglich gewesen wäre und Hawkeye nicht, bleibt allerdings sein Geheimnis.

Nun kommt Jensen Ackles seinem Cap-Traum so nah wie nie. Denn bei Soldier Boy handelt es sich den Captain America-Verschnitt aus der Welt von The Boys.

Homelander ist Superman, The Deep eine Aquaman-Parodie und Soldier Boy ein patriotischer Kerl mit Schild. Es gibt allerdings zwei verschiedene Helden, die in den Comics unter diesem Namen firmieren.

Welchen Soldier Boy spielt Jensen Ackles in der Amazon-Serie?

Der bekanntere Soldier Boy ist ein feiger Supe, der unbedingt zu den Seven gehören will. Als Mitglied der "zweitbeliebtesten" Superhelden-Truppe Payback wird er in den Comics von Homelander manipuliert. Die Beschreibung von Ackles' Casting spricht gegen diese Soldier Boy-Version.

Im durchaus augenzwinkernden Statement von Kripke heißt es laut Variety :

Seit ich ein Kind war, hatte ich einen unglaublich verrückten Traum - Jensen Ackles Arbeit zu verschaffen. Ich kann glücklicherweise sagen, dass dieser Traum wahr geworden ist. Jensen ist ein toller Schauspieler und ein noch besserer Mensch, er riecht wie warme Schoko-Kekse und ich betrachte ihn als Bruder im Geiste.

Und weiter:

Als Soldier Boy, der erste Superheld, wird er so viel Humor, Pathos und Gefährlichkeit zur Rolle hinzufügen. Ich kann's kaum erwarten, wieder mit ihm am Set zu sein und ein Stück Supernatural in The Boys einfließen zu lassen.

Wie die Leser in Ausgabe 53 von The Boys erfahren, war der feige Soldier Boy nicht der erste, der unter diesem Namen ans Werk ging. Es gab bereits im Zweiten Weltkrieg ein Team mit dem vertraut klingenden Namen The Avenging Squad und der originale Soldier Boy führte es an.



© Dynamite Entertainment Soldier Boy und das Avenging Squad in The Boys Nr. 53

Wie Variety anmerkt, ging dieser Soldier Boy als erster Super-Celebrity in die Geschichte von The Boys ein. In den Comics ist allerdings auch er nicht die hellste Leuchte.



Staffel 3 beleuchtet die Vorgeschichte der Superhelden in The Boys

Für diese Version von Soldier Boy spricht außerdem, dass Ackles in dem Instagram-Video durch Band 9 von The Boys * blättert und auf einer Seite anhält, die er besonders interessant findet. Dieser Sammelband enthält auch jene Ausgabe, in der das Soldier Boy-Original eine Rolle spielt.

Wir können also davon ausgehen, dass sich die 3. Staffel der Superhelden-Serie von Amazon dem Ursprung der Supes im Zweiten Weltkrieg widmen wird. Vielleicht sehen wir sogar jene gefährlichen Experimente, mit denen Vaught International bzw. Vaught American die Superhelden erschuf.

Zuerst können wir uns aber auf die 2. Staffel von The Boys freuen. Ab dem 4. September zeigt Amazon die neuen Folgen, allerdings werden sie diesmal nicht alle auf einmal veröffentlicht.

Warum The Boys so beliebt ist, prüfen wir im Moviepilot-Podcast

Im Streamgestöber diskutieren Andrea und ich, warum The Boys die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt, wir besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 2.

