The Boys Staffel 3 verändert das Schicksal einer Figur, um einen großen Fehler zu vermeiden

Die 3. Staffel von The Boys ändert das Schicksal einer wichtigen Figur aus der Comicvorlage. Nun verrät Showrunner Eric Kripke, warum er sich zu diesem Schritt entschieden hat.

Achtung, es folgen Spoiler!

Eine weitere blutige Staffel von The Boys hat ihr Ende gefunden. Besonders für eine Figur sahen die Überlebenschancen zwischenzeitlich sehr schlecht aus: Queen Maeve (Dominique McElligott). Nachdem sie im Kampf gegen Homelander (Antony Starr) ein Auge verloren hat, wirkte es so, als würde sie sich selbst opfern.

Wer die zugrundeliegende Comicvorlage gelesen hat, dürfte von Maeves Tod wenig überrascht gewesen sein. Nicht zuletzt wird sie dort von Homelander direkt enthauptet. Schlussendlich offenbarte das Finale der 3. Staffel von The Boys, dass Queen Maeve noch am Leben ist, und schenke der Superheldin ein glückliches Ende.

The Boys Staffel 3 verändert Queen Maeves Schicksal

Wie Showrunner Eric Kripke im Interview mit TV Line verrät, war diese Veränderung gegenüber der Comicvorlage von Anfang an für die Serie geplant.

Ich hatte zu keinem Zeitpunkt vor, Maeve zu töten – schon seit Beginn [der Serie]. Wir haben bewusst auf ein Happy End für sie hingearbeitet, immer, aus vielen Gründen. Erstens, sie hat es verdient. Ob ihr es glaubt oder nicht: The Boys ist ein moralisches Universum und wenn man die richtigen Entscheidungen trifft, wird man dafür belohnt. [Maeve] hat ein glückliches Ende mit Elena verdient.

Elena (Nicola Correia Damude) ist ein wichtiger Name, wenn es um Queen Maeve in The Boys geht. Die Geschichte beider Figuren wurde von einer On-Off-Beziehung begleitet. Kripke wollte nicht in die Falle treten und einfach queere Figuren töten.

Ich bin mir [der Problematik dieser Trope] bewusst und stimme der Kritik daran zu. Ich werde das nicht tun. Ich gebe zu, dass wir ein bisschen mit der Trope spielen, indem wir die Leute denken lassen, dass [Maeve] tot ist. Sie werden ihren Fernseher anschreien und sich darüber aufregen, aber dann enthüllen wir, dass sie ein schönes Leben ohne Superkräfte mit ihrer Freundin hat.

Abseits von Maeves Geschichte hat das Finale vielen Fragen offengelassen. Wir haben uns bereits angeschaut, wie die 4. Staffel von The Boys aussehen könnte. Reichlich Potential für eine packende Fortführung ist auf alle Fälle vorhanden.

