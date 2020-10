Überraschung nach grausigem The Boys-Finale: Stormfronts Schicksal ist geklärt

Das Schicksal von Stormfront bleibt im Staffelfinale von The Boys 2 unklar. Kann die Schurkin den Angriff ihres unerwarteten Gegners wegstecken? Sehen wir sie wieder?

Vorsicht, Spoiler zu The Boys Staffel 2: Verstümmelt wie Anakin Skywalker in Rache der Sith liegt Stormfront in der Finalepisode von The Boys im Laub, irgendwas auf Deutsch wimmernd. Es ist ein furchtbarer Anblick, der natürlich zu The Boys passt. Die Serie spart nicht mit Splatter und Gore.

The Boys: Reichen Stormfronts Fähigkeiten aus, um zu überleben?

Warum also sollte ausgerechnet die unausstehliche Schurkin unverstümmelt davonkommen. Aber Verbrennungen hin, drei abgetrennte Gliedmaßen her: Hat das schwer verletzte Seven-Mitglied den unkontrollierten Angriff von Homelanders Sohn Ryan überlebt?

Die wohl ekligste The Boys-Szene

Stormfront verfügt über starke Selbstheilungskräfte, wie wir etwa in der stürmischen Liebesszene zwischen ihr und Homelander sehen: Hier hält sie dem Laserblick ihres Liebhabers stand. Sie schmilzt dahin, aber vor Schmerzlust.

Showrunner bringt Klarheit: Stormfront lebt - und sie leidet

Gegenüber TV Line verriet Eric Kripke das Schicksal seiner Bösewichtin bereits letzte Woche, als das Finale bei Amazon Prime erschien. In einem etwas morbiden Statement klärt er uns auf.

"Nein, sie ist nicht tot! Sie ist Stumpfront [Stummelfront, grob übersetzt], Sie ist ein verstümmelter kleiner Nazi", freut sich der verzückte Autor. "Sie ist tatsächlich nicht tot." Kripke schiebt hinterher, was er und sein Team sich bei dem Schicksal gedacht haben.

[...] Sie altert sehr, sehr langsam. Also wäre es das poetischste Ende für diesen Charakter, der an so etwas wie eine reine Rasse glaubt, verstümmelt zu sein und damit Jahrhunderte lang leben zu müssen. Das fühlte sich wie das schlimmere Schicksal für sie an.

Sehen wir Stormfront in The Boys Staffel 3 wieder?

Der Tod ist also nicht genug für Stormfront, die jetzt irgendwo in einem Gefängnis unter Verschluss ihrem sehr fernen Ende entgegenblickt und allmählich verbittert. Dieses Wissen wirft ein neues Licht auf Stormfronts Fähigkeiten: Sie kann aber offenbar keine Gliedmaßen nachwachsen lassen wie Deadpool oder, ein etwas lebensnaheres Beispiel, ein Salamander.



Das bedeutet auch, dass wir auf ein kurzes Wiedersehen mit Darstellerin Aya Cash hoffen können. Vielleicht erhält sie einen Gastauftritt wie Elizabeth Shue in Staffel 2. Immerhin verfügt Stormfront als Vought-Erbin auch ohne ihre Kräfte über enormen Einfluss in der Supe-Welt

