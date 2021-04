The Boys Staffel 3 wird noch blutiger: Was kommt nach Walschlachtungen und Kopfexplosionen?!

In der 3. Staffel The Boys spritzt das Kunstblut aus allen Rohren. Was stellen die Macher:innen mit den Unmengen an? Ein paar Ideen und eine präzise Rechnung.

Wir haben unverhofft sehr präzise Angaben zum Kunstblutverbrauch in The Boys Staffel 3 erhalten. Tatsächlich bestellte die Amazon-Serie mindestens dreimal so viel Blut wie in der bereits überaus blutigen 2. Staffel.

Hier beide Staffeln streamen: The Boys bei Amazon *

Was wollen Showrunner Eric Kripke und Co mit diesen Unmengen anstellen? Wohin - oder eher: woraus - fließt dieses Blut? Und wie finden das überhaupt die Darsteller:innen?

Blutbad in The Boys Staffel 3: So viel Kunstblut werden wir sehen

Erstmal die Hard Facts. Die genauen, relativ verlässlichen Infos stammen von der The Boys-Maskenbildnerin, die laut Mother's Milk Darsteller Laz Alonso auch dafür zuständig ist, dass immer genug Kunstblut im Haus ist. Eine amerikanische Gallone Blut wurde in der 2. Staffel verbraucht, dreieinhalb sind es Staffel 2. "Das sollte euch einen Eindruck davon geben, wohin das läuft", raunt Alonso gegenüber Collider .

Bald bei Amazon: Alle Infos zu The Boys Staffel 3 - Start und mehr

Erstmal müssen wir umrechnen:

1 amerikanische Gallone = 3,8 Liter

3,5 amerikanische Gallonen = 13,3 Liter

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Zudem bezieht sich Alonso nur auf ca. ein Drittel der Staffel, wir dürfen den Wert also gut und gerne verdoppeln. Das macht ca. 26,5 Liter für eine Staffel. Das alles könnten wir jetzt noch um den Faktor 10 multiplizieren, weil auch die Amazon-Serie natürlich mit CGI-Blut nachhilft. Was passiert mit diesem Whirlpool aus Kunstblut?

Nach durchlöchertem Wal und explodierenden Köpfen: Was passiert in Staffel 3?

Der Bedarf ist groß. Wo die Laseraugen von Homelander hinleuchten, spritzen Blutfontänen höher als aus der King-Fahd Fountain . Auch ohne ohne Supe-Anwesenheit zerbersten in der ziemlich brutalen Serie ständig irgendwo Körper.

Steigern könnte The Boys seine berüchtigte Wal-Szene aber eigentlich nur mit einer Attacke auf einen afrikanischen Elefanten, dem laut Internet blutreichsten Tier der Welt: Respektable 245 Liter strömen einem durchschnittlichen Exemplar durch die Venen.

The Boys - S02 Clip The Whale (English) HD

Etwas wahrscheinlicher: The Boys Staffel 3 investiert noch mehr in das sehr blutergiebige Köpfeplatzen-Game. Und zwar mit diesem mächtigen Supe:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Victoria Neuman (Claudia Doumit) war verantwortlich für die vielen platzenden Köpfe in Staffel 2, wegen denen Schauspieler wie Jack Quaid wochenlang mit Kunstblut im Gesicht herumlaufen mussten . In Staffel 3 wird Neuman wahrscheinlich noch wichtiger, wir wissen erst seit den letzten Minuten der vergangenen Season, dass sie böse ist, oder zumindest äußerst rücksichtslos.

Wie sehen die The Boys-Stars eigentlich ohne Blut im Gesicht aus?

Ob der erhöhte Blut-Output den Stars gefällt? Niemand kennt das Gefühl von getrocknetem Kunstblut im Gesicht besser als The Boys-Darsteller:innen. Ich habe schon ganz vergessen, wie Homelander-Darsteller Anthony Starr und Billy Butcher ohne Blut im Gesicht aussehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt.

Wir dürfen gespannt sein. Ein Startdatum für Staffel 3 gibt es noch nicht, aber die Dreharbeiten laufen.

Was passiert in The Boys Staffel 3?

The Boys ist die beste, laufende Superheldenserie. Im Movepilot-Podcast Streamgestöber erklären wir euch, warum und wie Staffel 3 den Exzess noch toppen kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

Wir prüfen, was The Boys so einzigartig macht, warum es noch spannender ist alles Marvel's Daredevil, WandaVision & Co. und warum es in Staffel 3 sogar noch verrückter werden wird.



Was gefällt euch an The Boys am besten?