The Boys zeigt zerfetzten Wal und verspricht schon jetzt Staffel 3

The Boys kehrt im September gewohnt blutig und brutal zu Amazon Prime zurück. Ein neuer Video-Clip mit Wal hält das Gewaltversprechen. Außerdem wurde jetzt schon Staffel 3 bestellt.

The Boys machen sich bei Amazon Prime bereit für die zweite Runde. Vor einem Monat wurde endlich der Start der 2. Staffel am 4. September 2020 enthüllt.

Der kürzlich veröffentlichte erste brutale Trailer zeigte, dass auch beim Wiedersehen mit The Boys wieder literweise Kunstblut fließen wird. In einem neuen Clip zu Staffel 2 erhalten wir Einblick in eine neue Blut-Orgie ... mit Wal. Außerdem ist uns Staffel 3 sicher.

The Boys erhält bei Amazon Prime nach Season 2 auch eine 3. Staffel

Wie unter anderem EW vom virtuellen Comic Con-Panel berichtete, wurde The Boys nun schon mehr als einen Monat vor dem Streaming-Start bei Amazon Prime um eine 3. Staffel verlängert.

© Amazon The Boys in Staffel 2

Auch wenn noch nicht bekannt ist, wann Season 3 in der aktuellen Situation in Produktion gehen wird (geplant ist 2021), zeigte sich Serienschöpfer Eric Kripke begeistert:

Amazon will in einem mutigen und historischen Schritt seine 'Weirdo'-Zuschauerschaft erweitern und hat deshalb Staffel 3 von The Boys grünes Licht gegeben. Wir Autoren arbeiten hart im virtuellen Writer's Room. Es ist traurig, dass und die Welt viel zu viel Material geliefert hat.

Außerdem wird es ab Staffel 2 von The Boys eine Zusatz-Show bei Amazon geben: Prime Rewind: Inside The Boys. In der Talksendung wird Aisha Tyler mit Gästen aus Cast & Crew die einzelnen Episoden auswerten.

The Boys-Comics von Garth Ennis Zu Amazon Die Vorlage zur Serie

The Boys: Staffel 2 quält in neuem Video wieder Tiere

Dass Staffel 2 bei Amazon Prime noch wahnsinniger und größer werden sollte, stand früh fest. Jetzt liefert ein Clip auch den blutigen Beweis: Die neue Season wird auch in Sachen Gewaltausbrüche noch eine Schippe drauflegen.



Zartbesaitete und Tierschützer lassen diesen neuen The Boys-Clip aus Staffel 2 zur Verfolgungsjagd mit Wal wohl lieber aus oder schauen sich schon mal nach der nächsten Toilette um.

The Boys - S02 Clip The Whale (English) HD

Wer sich aus Staffel 1 noch an den Wasser-Superhelden The Deep (Chace Crawford) und die Delfin-Szene erinnert, findet das im neuen Videoausschnitt weiter auf die Spitze getrieben. Meeressäuger haben in The Boys offenbar keine guten Karten.

Menschen aber ebenso wenig. Die blutigen ersten Bildern sowie Fotos eines rotgefärbten Billy Butcher sprachen da für die Amazon-Serie bereits eine deutliche Sprache.

© Amazon Prime The Boys: Die Superhelden sind bald in Staffel 2 zurück

Wer in Staffel 2 bei Amazon Prime sonst noch dran glauben muss, werden wir im Verlaufe des Septembers herausfinden, da von The Boys nun nicht mehr alle Folgen auf einmal veröffentlicht werden.

