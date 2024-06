The Boys Staffel 4 überrascht mit 2 Mega-Stars und einen habt ihr garantiert nicht erkannt

Die 4. Staffel des Amazon-Hits The Boys läuft aktuell auf Prime Video und überrascht direkt in den ersten Folgen mit Gastauftritten von zwei Hollywood-Stars.

Die Superhelden-Satire The Boys hat bereits mit einigen witzigen Cameo-Auftritten überrascht. So gab es neben einem schrägen Gastauftritt von Charlize Theron zuletzt in Staffel 3 in der legendären Herogasm-Folge auch eine ganze Cameo-Orgie zu bestaunen. Unvergessen bleibt natürlich auch Seth Rogens Rolle als SirCumsALot779.

Achtung, Spoiler: Dass es auch in The Boys Staffel 4, die seit dem 13. Juni 2024 wöchentlich bei Amazon Prime Video veröffentlicht wird, wieder einige Star-Cameos zu entdecken gibt, ist fast schon keine Überraschung mehr. Im dreiteiligen Auftakt schauen nun zwei Hollywood-Größen für Gastauftritte vorbei – und eine davon hat sich richtig gut versteckt.

The Boys Staffel 4 überrascht mit Cameos von Will Ferrell und Tilda Swinton

In der 2. Folge macht The Boys Staffel 4 einen kleinen Abstecher zu den Dreharbeiten von A-Trains (Jessie T. Usher) nächstem Kino-Hit. Die Produktion des "autobiografischen" Dramas Training A-Train wurde bereits in Staffel 3 in die Wege geleitet. Neben dem Seven-Mitglied sollte eigentlich zuerst Oscar-Preisträger Tom Hanks in einer Hauptrolle des fiktiven Spielfilms zu sehen sein. Diese Rolle hat jetzt ein anderer Star bekommen.

Warner / Barbie Will Ferrell (Barbie) und Ambrosius überraschen in Staffel 4

Da das Budget für Tom Hanks wohl nicht gereicht hat, hat Vought Studios einen anderen prominenten Ersatz gefunden. Stattdessen schaut jetzt Comedy-Legende Will Ferrell für einen kurzen Meta-Gastauftritt bei The Boys vorbei. Dabei spielt Will Ferrell eine fiktive Version von sich selbst, die in A-Trains Film die Rolle des Coach Brink verkörpert.



Für den zweiten Star-Cameo von Staffel 4 müsst ihr allerdings etwas genauer hinschauen bzw. hinhören. Erstmals in der 3. Staffel offenbarte sich Deeps (Chace Crawford) geheime Affäre mit dem Oktopus Ambrosius. Der achtarmige Lover des Superhelden bekommt in den neuen Folgen erstmals auch eine Stimme. Der geheime Gaststar ist allerdings nur im englischen Originalton zu hören.

Niemand Geringeres als Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton leiht dem Oktopus-Weibchen ihre Stimme und ist in den ersten Folgen von Staffel 4 gleich mehrfach zu hören. Mit ihrer sanften und verführerischen Stimme versucht die in einen Schrank verbannte Ambrosius Deep davon zu überzeugen, sich für die gemeinsame Beziehung nicht länger schämen zu müssen.

Wann kommt Folge 4 von The Boys Staffel 4 bei Amazon?

Ob The Boys in den verbleibenden fünf Episoden von Staffel 4 mit noch weiteren Gastauftritten überraschend wird, erfahren wir in den kommenden Wochen. Aktuell erscheint wöchentlich immer donnerstags ein neues Kapitel bei Amazon Prime Video. Weiter geht's mit Folge 4 am 20. Juni 2024.