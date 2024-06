XXL-Besetzung in The Boys Staffel 4: Daher kennt ihr die 7 neuen Stars der Amazon-Serie

In der 4. Staffel The Boys expandiert der Cast der Amazon-Serie und stellt 7 wichtige neue Schauspieler:innen vor. Woher ihr sie kennt und wen sie spielen, erfahrt ihr hier.

Am 13. Juni 2024 ist The Boys nach zwei Jahren Wartezeit endlich bei Prime Video in die 4. Staffel gestartet. Amazons brutale Superhelden-Satire lässt Billy Butcher (Karl Urban) und Homelander (Antony Starr) wieder aufeinander los, während die gesellschaftlichen Spannungen vor dem Hintergrund der US-Wahl grenzwertige Ausmaße annehmen.

In Staffel 4 gibt es neben dem Wiedersehen mit unseren liebsten Boys-Mitgliedern und moralisch verdorbenen Supes auch 7 wichtige neue Figuren zu entdecken, die wir euch hier einmal näher vorstellen. Der ein oder andere Star könnte euch sogar bekannt vorkommen.

The Boys Staffel 4: Das sind die neuen Amazon-Stars der Besetzung

Die Besetzung der 4. Staffel The Boys ist mit an die 15 Figuren im Hauptcast riesig und überrascht neben zahlreichen bekannten Gesichtern mit einigen neuen Figuren. Die wichtigsten neuen Stars haben wir euch hier einmal in Kurzform aufgelistet. Weiter unten findet ihr ausführlichere Figurenbeschreibungen und woher ihr die Darsteller:innen vielleicht schon kennt.



The Boys Staffel 4 Cast: Nathan Mitchell spielt Black Noir II

Amazon Black Noir II

Im Verlauf der 8 Folgen von The Staffel 4 gibt es natürlich noch viele weitere neue Figuren ( und Gaststars ) zu bestaunen. Wir haben uns hier aufbeschränkt, die ihr in den ersten Episoden zu sehen bekommt.

Moment, Black Noir?! Ja ihr habt richtig gelesen. Nachdem das Seven-Mitglied im Staffel 3-Finale von Homelander getötet wurde, hat Vought den schweigsamen Superhelden einfach ersetzt. Hinter der schwarzen Maske verbirgt sich ein ganz neuer Charakter. Und dieser unterscheidet sich in einem Punkt gewaltig vom Original: Black Noir II ist außerordentlich gesprächig.

Ein neuer Schauspieler wurde für Black Noir 2.0 aber nicht engagiert. Der Supe wird erneut von Nathan Mitchell verkörpert, der nun endlich auch mal sprechen darf. Abseits von The Boys war Mitchell unter anderem in Supernatural als Kelvin zu sehen und spielte zuletzt in der Netflix-Serie Ginny & Georgia den Charakter Zion Miller.

The Boys Staffel 4 Cast: Susan Heyward spielt Sister Sage

Amazon Sister Sage

Der wohl wichtigste Neuzugang ist Staffel 4 ist Sister Sage, die die Seven als erstes neues Mitglied erweitert. Zu ihren Superkräften zählen ein überragender Intellekt und ein fotografisches Gedächtnis. Sister Sage ist nichts weniger als die schlauste Person des Planeten.

Für Homelander wird Sister Sage unverzichtbar. Nicht nur, weil sie die einzige Person ist, die ihm ungeschönt die Meinung sagt und Paroli bietet. Mit ihrem Denkvermögen und ihrer Weitsicht weiß sie genau, wie Homelander seine Macht stärken kann.

Gespielt wird Sister Sage von der Schauspielerin Susan Heyward. Serienfans kennen sie vor allem als Gefängniswärterin Tamika Ward aus dem Netflix-Hit Orange Is the New Black – oder als Sektenanhängerin aus der Thriller-Serie The Following. Zuletzt war sie in der Sci-Fi-Serie Hello Tomorrow! bei Apple TV+ zu sehen.

The Boys Staffel 4 Cast: Valorie Curry spielt Firecracker

Amazon Firecracker

Das neue Seven-Mitglied Firecracker hat eigentlich eine weniger spektakuläre Superkraft. Mit einem Fingerschnippen kann sie einen kleinen Knall, wie ein Knallfrosch, erzeugen. Ihre wahre Stärke liegt woanders: Firecracker ist ein echter Promi in der Welt der Verschwörungstheoretiker und Alt-Right-Bewegung, die mit ihrem Videoformat Truthbomb unzählige Follower gewinnen konnte. Und besonders Superheldin Starlight (Erin Moriarty) hat sie auf dem Kieker.

Die Super-Influencerin wird von Valorie Curry gespielt, die wie ihre The Boys-Kollegin Susan Heyward ebenfalls in der Sekten-Serie The Following zu sehen war. Darin lieferte sie eine Gänsehaut-Performace als unberechenbare Anhängerin eines Serienkillers ab. Weitere Serienauftritte absolvierte sie in House of Lies, The Tick und Dan Brown’s The Lost Symbol

The Boys Staffel 4 Cast: Jeffrey Dean Morgan spielt Joe Kessler

Amazon Kessler und Butcher

Vor Staffel 4 haben wir ihn noch nie gesehen, doch Joe Kessler und Billy Butcher haben in der Vergangenheit schon einiges gemeinsam durchgemacht. Nun tritt Butchers ehemaliger Kriegs-Kamerad und CIA-Kontakt wieder in sein Leben, um ihm dabei zu helfen, Homelander zu bekämpfen und Ryan auf ihre Seite zu ziehen.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Jeffrey Dean Morgan auch in The Boys zu sehen ist. Immerhin arbeitet The Boys-Schöpfer Eric Kripke hart daran, zahlreiche Stars seiner früheren Serienschöpfung Supernatural im Amazon-Hit unterzubringen. Da darf natürlich auch Hauptfigur John Winchester nicht fehlen. Morgans ikonischste Rolle ist und bleibt jedoch die des perfiden Bösewichts und später Antihelden Negan aus dem The Walking Dead-Universum.

The Boys Staffel 4 Cast: Rosemarie DeWitt spielt Daphne Campbell

20th Century Fox Rosemarie DeWitt in Poltergeist

Hughie Campbell (Jack Quaid) wird in Staffel 4 mit einer persönlichen Tragödie konfrontiert, als sein Vater (Simon Pegg) einen Schlaganfall erleidet. Dies bringt schließlich Hughies Mutter zurück in sein Leben – und einige traumatische Erinnerungen. Denn Daphne Campbell hat ihren Sohn im Alter von sechs Jahren verlassen und seitdem nicht mehr gesehen. Dass sie auch noch für eine Unterfirma von Vought arbeitet, bringt zusätzliches Konfliktpotenzial in das angespannte Verhältnis.

Mit knapp 60 unterschiedlichen Film- und Serienrollen zählt die US-amerikanische Schauspielerin Rosemarie DeWitt zu den bekannten Gesichtern, die in The Boys Staffel 4 neu dabei sind. Serienfans konnten sie zuletzt unter anderem in den Serien The Staircase, Little Fires Everywhere und Eine Frage der Chemie entdecken.

The Boys Staffel 4 Cast: Elliot Knight spielt Colin

CBS Elliot Knight in American Gothic

Im Auftakt zu The Boys Staffel 4 lernen wir Colin als Mitglied von Starlights Charity kennen. Zwischen ihm und Frenchie (Tomer Capon) fliegen sofort die Funken. Doch die aufblühende Romanze zwischen den beiden Männern wird von einem schrecklichen Geheimnis überschattet. Frenchie ist nämlich für den Tod von Colins Familie verantwortlich. Hat ihr neu gefundenes Glück überhaupt eine Chance?

Der gebürtige Brite Elliot Knight gab sein Seriendebüt als Titelheld der Abenteuerserie Sindbad und erlangte als Magier Merlin in der Fantasy-Serie Once Upon a Time - Es war einmal ... größere Aufmerksamkeit. Ebenso spielte er eine der Hauptrollen in der Mystery-Serie American Gothic – an der Seite des späteren Homelander-Stars Antony Starr.

The Boys Staffel 4 Cast: Rob Benedict spielt Splinter

Amazon Splinter

Der Auftritt des Supes Splinter ist vielleicht nur von kurzer Dauer, aber dafür besonders erinnerungswürdig. Firecrackers bester Freund und Assistent besitzt die Gabe, sich multiplizieren zu können. Das bringt in Hinblick auf seinen sexuellen Kink einen The Boys-Moment, den wir nicht so schnell vergessen werden. Splinters Schwäche wird im aber schnell zum Verhängnis: Wenn sein originaler Körper (der Prime) stirbt, sterben auch alle Kopien von ihm.

Mit Rob Benedict hat es ein weiterer Star aus Eric Kripkes Fantasy-Horror-Hit Supernatural in die Besetzung von The Boys geschafft. Aber nicht irgendeiner, sondern "Gott" persönlich. Abseits von Supernatural hat Benedict viele kleinere Gastrollen in Serien vorzuweisen. Seinen umfangreichsten Auftritt hatte er in J.J. Abrams' und Matt Reeves' Jugendserie Felicity als unverblümter Student Richard Coad.

