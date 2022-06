The Boys mit gewaltiger Cameo-Orgie: Diese 8 Stars überraschen in der Herogasm-Folge

Die Herogasm-Folge von The Boys Staffel 3 liefert nicht nur jede Menge verstörender Sex-Momente, sondern auch die bisher größte Cameo-Orgie der Amazon-Serie. Acht Hollywood-Stars sorgen in Folge 6 für eine große Überraschung.

Achtung, Spoiler: Mit großer Spannung haben Fans Folge 6 der 3. Staffel The Boys entgegen gefiebert. Diese adaptiert den Skandal-Comic Herogsam und beschert uns eine Supe-Orgie der Extra-Klasse mit Eiszapfen-Dildos und eskalierenden Sperma-Duschen. Die größte Überraschung in Herogasm ist allerdings nicht die Superhelden-Orgie, sondern die Cameo-Orgie gleich zu Beginn.

Als Persiflage auf Gal Gadots ikonisches Imagine-Video beginnt Herogasm mit einem Charity-Video von The Deep (Chace Crawford), in dem gleich acht Hollywood-Stars ihre Gesangskünste zum besten geben. Ihr habt nicht alle Stars erkannt oder habt die Szene nach all den Super-Sexkapaden wieder vergessen? Dann haben wir für euch hier nochmal die Übersicht mit allen Star-Cameos in The Boys Staffel 3, Folge 6.

The Boys-Überraschung in Herogasm: Cameo-Orgie mit Ashton Kutcher, Mila Kunis und mehr

Die 3. Staffel The Boys überraschte schon mit einigen überraschenden Gastauftritten, wie Charlize Theron als Stormfront, Paul Reiser als The Legend und zuletzt Seth Rogen als SirCumsALot779. Doch nun folgt in Herogasm die absolute Eskalation der Star-Cameos.

© Amazon The Boys-Cameo von Ashton Kutcher und Mila Kunis

Das sind die acht Star-Cameos in Herogasm:

Drei der Cameo-Stars sind keine Unbekannten im The Boys-Universum. Kumail Nanjiani und Aisha Tyler gehörten bereits zur Besetzung der Animationsserie The Boys Presents: Diabolical und liehen dort dem Wissenschaftler Vik und der Superheldin Nubia ihre Stimmen.

Darüber hinaus moderierte Tyler in der Vergangenheit auch die The Boys-Talk Show -Prime Rewind: Inside The Boys. Patton Oswalt hingegen hatte bereits in Staffel 2 einen Gastauftritt. Dort lieh er The Deeps Kiemen seine Stimme, die während eines Drogentrips zu sprechen und singen begannen.

