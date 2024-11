The Boys Staffel 5 erreicht wichtigen Meilenstein und der erste Folgentitel teast die Rückkehr eines “riesigen” Fanlieblings

Das große Finale von Amazons Superhelden-Satire The Boys nimmt langsam Form an. Jetzt wurde zum Drehstart der ersten Folgentitel von Staffel 5 enthüllt.

Bis wir erfahren, wie der epische Konflikt zwischen Homelander und Butcher zu Ende geht und ob es zur großen Supernatural-Reunion kommt, wird es noch eine ganze Weile dauern. Doch die 5. Staffel von The Boys hat jetzt ihren ersten großen Meilenstein erreicht. Am vergangenen Montag sind die Dreharbeiten offiziell gestartet – und Serienschöpfer Eric Kripke hat dazu den Titel der ersten neuen Folge verraten.

The Boys Staffel 5 kündigt die Rückkehr von Love Sausage an

Der Auftakt der finalen Season ist der Anfang vom Ende, trägt allerdings einen anderen und unerwarteten Episodentitel, wie Eric Kripke auf X (ehemals Twitter) enthüllte:

Der Titel "15 Inches of Sheer Dynamite" wird Fans der Comicvorlage zu The Boys sicher bekannt vorkommen. In Heft Nr. 14 ist dies nämlich die Beschreibung der Größe des Geschlechtsteils des Supes Love Sausage – in der Serienversion ist dies aber weitaus länger als 38 cm.

Love Sausages erster Auftritt in Staffel 2 der Amazon-Serie schlug hohe Wellen und der Supe mit dem schlängelnden Anakonda-langen Riesenpenis entwickelte sich direkt zum Fanliebling, der in der Staffel 3-Folge Herogasm erneut für einen feuchtfröhlichen Gastauftritt zurückkehrte. Zuletzt sahen wir den Supes am Ende von Staffel 4 bei der Verhaftung von The Boys-Mitglied Mother's Milk.

Ob mit dem Folgentitel tatsächlich der legendäre Superpenis gemeint ist, bleibt vorerst aber nur Spekulation. Der explosive Titel könnte genauso buchstäblich auf eine Bombe verweisen, die Homelanders neuem Regime gefährlich werden könnte. Oder ist etwa der neue Supe Bombsight gemeint, der in Staffel 5 seinen ersten Auftritt feiern wird?

Wann kommt The Boys Staffel 5 zu Amazon?

Die Dreharbeiten zur finalen Staffel sollen voraussichtlich bis Mitte 2025 andauern. Mit Blick auf die vorangegangenen Seasons wird es aufgrund der zeitaufwändigen Postproduktion danach nochmal mindestens neun weitere Monate dauern, bis die neuen Folgen starten können. Wir rechnen daher mit einem Start von The Boys Staffel 5 im Frühling oder Sommer 2026 bei Prime Video.