The Boys-Star ist kaum wiederzuerkennen: Wurde eine der Hauptrollen heimlich umbesetzt?

Wurde der The Boys-Hauptcharakter Mother's Milk heimlich umbesetzt? Diese Frage stellten sich einige Fans der Amazon-Serie schon nach den ersten Trailern für Staffel 4.

Schon als vor einem halben Jahr die ersten Bewegtbilder zur 4. Staffel der Amazon-Superheldenserie The Boys herauskamen, fragten sich einige Fans, ob die Figur Mother's Milk zwischenzeitlich umbesetzt wurde.

Auf Reddit etwa schrieb ein Fan: "Was ist mit MM im Trailer passiert?" Die Antwort darauf ist einfach: Nein, Mother's Milk wurde nicht umbesetzt. Er wird noch immer Schauspieler Laz Alonso dargestellt, der von Anfang an als einer der Hauptdarsteller des Formats an Bord der Boys ist. Die Erklärung, warum er anders aussieht, ist ganz einfach.

Keine Sorge, The Boys-Hauptfigur Mother's Milk wird immer noch vom selben Serien-Star gespielt: Darum sieht er jetzt anders aus

Laz Alonso nahm zwischen den Seasons 3 und 4 zwei Veränderungen an seinem Erscheinungsbild vor: Zum einen trennte er sich von seinem markanten Vollbart, was sein Gesicht ganz anders erscheinen lässt. Zum anderen verlor er eine ganze Menge Gewicht, sodass auch sein Körper nicht mehr die selbe Form hat wie zuvor.

Im Video mit dem The Boys-Star sieht man hier den Unterschied zwischen den Staffeln:

Laut Comic Book Club hegte Alonso schon seit mindestens 2017 Abnehm-Ambitionen, als er auf Facebook nach dem Training mitteilte: "In nur einem Monat habe ich über ein Inch meiner Hüfte verloren. Ich werde diesen Monat noch härter trainieren und die Hüfte meiner 20er zurückbekommen." Offenbar hat Alonso sein Ziel erreicht. Bleibt nur zu hoffen, dass er bei dem harten Training auch seine Gesundheit nicht außen vor gelassen hat.

Wann kommt die 4. Staffel von The Boys zu Amazon Prime Video?

Homelander, Billy Butcher und Co. melden sich schon kommenden Donnerstag, am 13. Juni 2024 bei Amazon Prime Video zurück. Zum Auftakt der neuen The Boys-Season gehen drei Episoden online, die übrigen fünf Folgen laufen immer donnerstags im Wochentakt.

