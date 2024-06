"Sie krachen ineinander": The Boys-Macher verrät, wie das Finale der Amazon-Serien aussehen wird

Die Superhelden-Satire The Boys wird nach der 5. Staffel auf Amazon zu Ende gehen. Showrunner Eric Kripke hat auch schon eine Vorstellung davon, wie das aussehen wird.

Das Amazon Prime Video-Format The Boys steht kurz vor seiner 4. Staffel. Eine 5. Season wurde schon als Abschlusskapitel mitbestellt und soll zumindest die Hauptserie zu einem Abschluss bringen. Weitere Spin-offs wurden bereits bestätigt.

Eric Kripke ist das Mastermind hinter der politisch aufgeladenen Superhelden-Satire und hat schon eine etwaige Vorstellung davon, wie seine Serie ausgehen wird. Gleichzeitig unterstreicht er, dass damit noch lange nicht Schluss ist.

Die Amazon-Serie The Boys wird als Showdown zwischen 2 zentralen Charakteren zu Ende gehen

Über den Showdown sagte der The Boys-Showrunner Kripke gegenüber Discussing Film :



Ohne unbedingt zu wissen, wann die Serie enden sollte [...]: Die große Meta-Storyline besteht daraus, dass sich diese beiden Kräfte von Homelander und Butcher aufeinander zubewegen. Diese zwei Meteoren oder Planeten. Was auch immer das Ende ist, es wird [diesen Kampf] stark involvieren. Es endlich auf die Spitze zu treiben mit welcher Disruption das auch daherkommt.

Amazon Billy Butcher vs. Homelander?

Beinahe an die Gurgel gehen sich Homelander (Antony Starr) und Billy Butcher (Karl Urban) übrigens schon in einem zweiminütigen Clip aus der 4. Staffel, den Amazon vor Kurzem online gestellt hat.

Mit Hinblickt auf die geplanten Ableger über die Serie Gen V hinaus betont der Ausführende Produzent, dass The Boys nur eine Geschichte aus einem viel umfangreicheren Comic-Universum darstellt:

Natürlich gibt es andere Serien in diesem Universum, andere Ecken des Universums zum Erforschen, aber diese spezielle Story besteht aus Homeland und Buchter, die ineinander krachen.

Entwickelt werden derzeit ein Format namens The Boys: Mexico plus drei weitere Serien aus dem knallharten Superhelden-Kosmos.

Wann kommt die 4. und vorletzte Staffel von The Boys zu Amazon Prime Video?

Die 4. Staffel von The Boys beginnt am 13. Juni 2024 beim Streaming-Dienst von Amazon. Zum heißersehnten Auftakt gehen die ersten drei Episoden der vorletzten Season online, die übrigen fünf Folgen veröffentlicht die Videothek des Online-Versandhauses im Wochentakt am Donnerstag.

Die 5. Staffel und letzte Staffel von The Boys soll die Serie dann mit 8 Episoden zum Ende bringen. Die Dreharbeiten sind für November 2024 angesetzt.