The Huntsman & The Ice Queen-Ende: Versteckte Szene ermöglicht Fortsetzung

The Huntsman & The Ice Queen entpuppte sich als Enttäuschung an den Kinokassen. Die Szene nach dem Abspann deutete dennoch eine weitere Fortsetzung der Geschichte an.

Heute, am Ostermontag, setzt RTL zur Primetime auf Fantasy und zeigt um 20:15 Uhr den Action-Blockbuster The Huntsman & The Ice Queen mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Bei diesem handelt es sich um eine Mischung aus Sequel und Prequel zu Snow White and the Huntsman, in dem damals Kristen Stewart als Schneewittchen zu sehen war.

Konnte der erste Teil an den Kinokassen bei einem stattlichen Budget von 170 Millionen US-Dollar immerhin ein Einspielergebnis von knapp 400 Millionen US-Dollar erreichen, entpuppte sich der zweite Teil als große Enttäuschung. Auf 115 Millionen US-Dollar Produktionsbudget kommen dieses Mal nur 165 Millionen US-Dollar Einspiel.

Kehrt Kristen Stewarts Snow White in Teil 3 zurück?

Nicht einmal die geballte Star-Power von Charlize Theron, Jessica Chastain und Emily Blunt, die neben Chris Hemsworth die wichtigsten Rollen in The Huntsman & The Ice Queen übernommen hatten, konnte die Zuschauer ins Kino locken. Dennoch existiert nach dem Abspann des Films eine Szene, die einen potentiellen dritten Teil der Huntsman-Sage in Aussicht stellt. Nachfolgend könnt ihr euch die Post-Credit-Szene anschauen:

Selbst wenn die Zahlen gegen eine weitere Fortsetzung der Geschichte rund um den von Chris Hemsworth verkörperten Huntsman sprechen, haben sich die kreativen Köpfe eine Hintertür offengelassen, um die Reihe eines Tages vielleicht doch noch fortzuführen. So wird in den letzten Sekunden von Snow White & The Ice Queen die Rückkehr von Schneewittchen angedeutet, während sich ein Rabe zu ihr gesellt.

The Huntsman 3 ist sehr unwahrscheinlich

David Koepp, der ursprünglich am Drehbuch zu The Huntsman & The Ice Queen arbeitete, ehe er das Projekt aufgrund von kreativen Differenzen verlassen hat, stellt im Mai 2013 sogar eine Snow White-Trilogie in Aussicht, wie bei Vulture nachgelesen werden kann. Schlussendlich wurden entsprechende Pläne von Universal aber nie konkretisiert, erst recht nicht nach dem Flop des zweiten Teil.

Zum aktuellen Zeitpunkt darf folglich stark bezweifelt werden, dass ein weiterer Huntsman-Film mit der aktuellen Besetzung (sowie der möglichen Rückkehr von Kristen Stewart) jemals umgesetzt wird. Wahrscheinlicher ist, dass Universal das angebrochene Franchise irgendwann in Form eines Reboots wieder aufgreift - oder komplett in Vergessenheit geraten lässt.

The Huntsman & The Ice Queen läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf RTL.



