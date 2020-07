The Last Kingdom geht weiter: Netflix verlängert Serie offiziell für Staffel 5

Die offizielle Bekanntgabe einer 5. Staffel von The Last Kingdom war nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt hat Netflix die Verlängerung der Serie bestätigt.

Seit die 4. Staffel von The Last Kingdom im April 2020 bei Netflix veröffentlicht wurde, war die Zukunft der Serie noch nicht offiziell gesichert. Verschiedene Berichte deuteten aber schon darauf hin, dass die Vorbereitungen für eine 5. Staffel hinter den Kulissen schon auf Hochtouren laufen.

Wie Variety berichtet, ist die Verlängerung der Serie jetzt bestätigt. Mit einem neuen Video hat der Cast per Social Media die 5. Staffel von The Last Kingdom jetzt persönlich angekündigt.

Seht das Video zur Ankündigung von The Last Kingdom Staffel 5

In einem neuen Instagram-Video versammeln sich die Cast-Mitglieder von The Last Kingdom vor ihren Kameras, um gemeinsam die freudige Botschaft von Uthred-Darsteller Alexander Dreymon zu feiern:

Die 5. Staffel wird insgesamt 10 Episoden umfassen. Wann diese zu Netflix kommen, ist noch nicht bekannt. Aufgrund der momentanen Corona-Pandemie kann es jedoch sein, dass Fans länger als gewohnt auf die neuen Folgen von The Last Kingdom warten müssen.

Was erhofft ihr euch von The Last Kingdom Staffel 5?