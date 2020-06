The Last Kingdom-Verschiebung: Kommt Staffel 5 erst 2022?

Das Coronavirus legt die Produktion von Filmen und Serien lahm. Ein Macher von The Last Kingdom rechnet damit, dass Staffel 5 mit Verzögerung zu Netflix kommt.

Die 4. Staffel von The Last Kingdom erschien im vergangenen April bei Netflix und alle Fans der Serie fragen sich bereits, wann und wie es mit der Serie weitergeht. Auf eine offizielle Bestätigung der 5. Staffel warten wir zwar weiterhin, doch hinter den Kulissen scheinen schon die ersten Vorbereitungen zu laufen.

Jedoch gibt es auch eine schlechte Nachricht: Stephen Butchard, der in den ersten 3 Staffeln als Showrunner fungierte, verriet im Interview mit Fansided , dass er mit einer Verzögerung der neuen Folgen rechnet. Diese wäre auf die weltweite Ausbreitung des Coronavirus zurückzuführen.

The Last Kingdom Staffel 5 startet wohl später bei Netflix

Butchard bestätigt, dass eine 5. Staffel zu The Last Kingdom in der Entwicklung ist, allerdings geht die Produktion dieses Mal nur in kleinen Schritten voran. Zunächst werde geschaut, welche Aufgaben sich möglichst schnell abwickeln lassen. Grundsätzlich sei gerade ein Historiendrama aber mit besonderem Aufwand verbunden, der durch die aktuelle Situation natürlich nicht weniger wird.

The Last Kingdom: Der Trailer zu Staffel 4 bei Netflix!

The Last Kingdom - S04 Trailer (English) HD

The Last Kingdom: Wann wir mit Staffel 5 rechnen können

Diese Nachricht ist für alle Fans der Serie wahrscheinlich eine echte Hiobsbotschaft, denn die Wartezeit auf neue Episoden war bis jetzt auch schon ziemlich lang - circa eineinhalb Jahre liegen durchschnittlich zwischen den einzelnen Staffeln. Nach diesem Muster könnte die 5. Staffel eigentlich im Herbst 2021 Premiere feiern.

Butchards Äußerungen lassen nun jedoch vermuten, dass sich der Start des nächsten Kapitels bis ins Jahr 2022 zieht. Das klingt verdammt weit weg und da tröstet es wohl auch kaum, dass zahlreiche andere große Produktionen momentan ebenfalls auf Eis liegen.



The Last Kingdom basiert auf den Büchern der Uhtred-Saga von Bernard Cornwell, Staffel 5 verfilmt voraussichtlich die Bände 9 (Die dunklen Krieger) und 10 (Der Flammenträger). Dann liegt der Fokus unter anderem auf der aufkeimenden Beziehung zwischen Uhtreds Tochter Stiorra und dem neuen Dänen-Anführer Sigtryggr.

Podcast für Netflix-Streamer: Lohnt sich The Last Kingdom?

In dieser Folge von Streamgestöber dreht sich alles um Uhtred von Bebbanburgs Abenteuer in 4 Staffeln der Netflix-Serie The Last Kingdom.

Da The Last Kingdom in derselben Epoche spielt wie Vikings, liegt ein Vergleich der beiden Serien nahe. Doch das ist nur eines der vielen Themen in der Episode. Jenny Jecke und Jenny Ullrich diskutieren Uhtreds Entwicklung, lieb gewonnene Figuren, die Schlachtenszenen und sie geben einen Ausblick auf die Zukunft der Serie.

