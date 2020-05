Vikings-Alternative: Lohnt sich The Last Kingdom bei Netflix?

The Last Kingdom scheint extrem populär zu sein, aber kaum jemand spricht darüber. Im Podcast diskutieren wir die Historienserie, inklusive Staffel 4, und vergleichen sie auch mit Vikings.

In der Netflix-Serie The Last Kingdom wandeln wir dem dem Helden Uhtred von Bebbanburg (Alexander Dreymon) zwischen zwei Welten, nämlich zwischen Angelsachsen im England des späten 9. Jahrhunderts und den einfallenden Dänen.

In der neuen Folge von Streamgestöber sprechen wir über die Grundidee der Serie, die Frage, ob Uhtred als charismatischer Held taugt und welches sonst noch unsere liebsten Figuren sind. Da The Last Kingdom spätestens in Staffel 4 eine große Popularität erreicht hat, stellen wir aber auch zur Disposition, ob sie mit einer vergleichbaren Blockbuster-Serie wie Vikings mithalten kann - in Sachen Story und Budget. Wie gut ist die Serie und für wen lohnt sich The Last Kingdom?

Jetzt reinhören: Die Streamgestöber-Folge zu The Last Kingdom

Timecodes:

00:01:25 - Auf ins Streamgestöber! (Tipps: After Life bei Netflix, Rififi bei Amazon Prime)

00:07:00 - The Last Kingdom Staffel 1-3 (Spoilerfrei)

00:50:00 - The Last Kingdom Staffel 4 (mit Spoilern!)

Wenn euch diese Folge von Streamgestöber gefällt, freuen wir uns über euer Abo bei Spotify , Apple , Deezer, Audio Now und der Podcast-App eures Vertrauens und ganz besonders über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts .

The Last Kingdom: Ein echter Netflix-Blockbuster?

The Last Kingdom begann 2015 nicht bei Netflix, doch ab Staffel 3 wurde die Adaption der Uhtred-Saga von Bernard Cornwell ein Netflix-Original. Kürzlich startete Staffel 4, die eine der größten Schlachten der Serie bereithält. Doch sind die Schlachten, die Blockbuster-Serien wie Game of Thrones und Vikings geprägt haben, wirklich so wichtig in The Last Kingdom? Das diskutiere ich im Podcast mit Kollegin Jenny Ullrich a.k.a. Jenny von T.

Auch Disney hat einen Streaming-Dienst : Über den Link könnt ihr ein Abo bei Disney+ abschließen und damit Moviepilot unterstützen. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei uns einen Überblick über das komplette Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Wir machen in einem spoilerfreien ersten Teil über Staffel 1 bis 3 die Stärken und Schwächen der Serie aus. Wir finden faszinierende Figuren, verschenktes Potenzial und viel zu viele Namen, sie mit "Aethel" anfangen.



Im Spoilerteil geht es dann auch um die vielen Figurentode in Staffel 4 von The Last Kingdom und den Ausblick auf die Zukunft der Serie.

The Last Kingdom und Vikings: Ein Vergleich drängt sich auf

An Vikings kommen wir natürlich nicht vorbei. Beide Serien spielen in derselben Epoche, nur verändern sich die Perspektiven. Während Vikings den Einfall der Wikinger (in The Last Kingdom: Dänen) auf die Britischen Inseln aus Sicht eines Teilhabers, Ragnar Lodbrok, erzählt, spielen in The Last Kingdom die Angelsachsen eine größere Rolle.

Der Trailer für The Last Kingdom Staffel 4:

The Last Kingdom - S04 Trailer (English) HD

Das letzte Königreich des Titels ist schließlich Wessex im Süden des heutigen Englands, das zu Beginn der Serie als einziges dem Ansturm der Dänen standhalten kann. Der Traum eines vereinten Englands, der König Alfred (David Dawson) antreibt, sowie Krieg und/oder Koexistenz mit den Dänen füllen das Pulverfass in The Last Kingdom.

Mittendrin steht Uhtred. Halb Däne, halb Sachse, muss er zwischen den Fronten navigieren und unterscheidet sich nicht nur darin von Ragnar. Mehr dazu hört ihr im Podcast.

© Moviepilot Die zwei Jennys sprechen über The Last Kingdom

Die beiden Podcast-Stimmen: Jenny Jecke (@gafferlein) und Jenny Ullrich (@JennyvonT ).



Mehr Podcasts für Streamer:

Schickt uns Feedback und Themenwünsche für Streamgestöber

Bei Streamgestöber seid ihr dazu angehalten, mitzumachen. Schickt uns eine Sprachnachricht, was ihr derzeit bei Netflix, Disney+, Amazon Prime & Co. streamt. Sendet die Sprachnachricht oder einen schriftlichen Kommentar an podcast[at]moviepilot.de. Mit etwas Glück landet ihr in einem der nächsten Podcasts.

Habt ihr bei The Last Kingdom schon reingeschaut und wenn ja, wie findet ihr die Serie?