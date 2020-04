The Last Kingdom: Staffel 5 bei Netflix ist so gut wie sicher

The Last Kingdom Staffel 4 ist jetzt bei Netflix verfügbar. Wir blicken schon die Zukunft und verraten euch, wie es um eine 5. Staffel der Historienserie bestellt ist.

Die Wartezeit auf das neuste Kapitel von The Last Kingdom bei Netflix war lang, seit dem 26. April 2020 steht die 4. Staffel aber endlich als Stream bereit und bietet einiges an Spektakel - unter anderem macht Uhtred endlich Ernst und versucht, seine Heimat Bebbanburg zurückzuerobern. Der junge König Edward tritt derweil in Alfreds Fußstapfen und kämpft mit allerlei Problemen. Seinem Sohn Athelstan steht aber eine große Zukunft bevor.

The Last Kingdom: Der Weg für Staffel 5 ist frei

Das Ende der 4. Staffel lässt massig Raum für eine Fortsetzung, deren potentielle Vorlage bereits existiert: The Last Kingdom basiert auf der Uhtred-Saga (im Original: The Saxon Stories) von Bernard Cornwell, welche aktuell 12 Bände umfasst. Das 13. Buch mit dem Originaltitel War Lord soll kommenden Oktober erscheinen.

© Netflix The Last Kingdom Staffel 4

Bislang verarbeitet jede Staffel der Serie 2 Romane. Als Grundlage für Staffel 4 dienten Der Heidenfürst sowie Der leere Thron. Die Fortsetzungen Die dunklen Krieger und Der Flammenträger würden dann mit Staffel 5 verfilmt werden, wenn es bei dem bisherigen Schema bleibt.

Das könnte in The Last Kingdom Staffel 5 passieren

Im 9. Band der Buchreihe lauert eine neue Gefahr, denn ein mächtiges Heer aus Iren und Nordmännern bläst zum Angriff auf England. Angeführt wird dieses von einem gewissen Ragnall Iverson, dessen Bruder Uhtred bestens bekannt ist. Damit steht dem Protagonisten der nächste Gewissenskonflikt bevor.

In Band 10 - Der Flammenträger - scheint die Zeit der Kriege erst einmal vorbei, weshalb sich Uhtred erneut der Eroberung Bebbanburgs widmen will. Doch bekommt er es mit drei schwierigen Gegnern zu tun und muss auch listig sein, um dieses Mal zu gewinnen. Kann er seinen Heimat-Fluch endlich brechen?

Wann kommt die 5. Staffel von The Last Kingdom bei Netflix?

Netflix hat Staffel 5 von The Last Kingdom noch nicht offiziell in Auftrag gegeben. Allerdings scheint eine Verlängerung der beliebten Serie nur reine Formsache zu sein. Der VoD-Anbieter hat schließlich auch Vikings in sein Programm aufgenommen und sich die Rechte am Sequel Vikings: Valhalla gesichert - die Zeichen stehen ganz auf History und Action.

Sollte die Produktion einer neuen Staffel bestätigt werden, können wir uns mit Blick auf ein Release-Datum an den zeitlichen Abständen zwischen den bisherigen Staffel orientieren. Dieser lag bis hierhin stets bei circa eineinhalb Jahren.

Für Staffel 5 bedeutet das eigentlich: Neue Folgen liegen für Herbst 2021 im Bereich des Möglichen. Allerdings könnte die Ausbreitung des Coronavirus die Produktion maßgeblich verzögern. Insoweit lässt sich momentan nur schwer eine Prognose anstellen.



Wollt ihr eine 5. Staffel von The Last Kingdom?