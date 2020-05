The Last Kingdom: Vermisste Figur könnte in Staffel 5 auftauchen

In The Last Kingdom Staffel 4 lernen wir zwei von Uhtreds Kindern als Teenager kennen. Er hat aber noch einen weiteren Sohn, der in den neuen Folgen nicht vorkommt.

Die 4. Staffel von The Last Kingdom ist jetzt bei Netflix verfügbar und liefert wieder eine Menge Turbulenzen aus den englischen Königreichen. Unter anderem erscheinen etwas überraschend zwei Kinder Uhtreds (Alexander Dreymon) auf dem Radar, die mittlerweile Jugendliche sind: Uhtred und Stiorra.

Daneben allerdings existiert noch ein weiterer Sohn von Uhtred, den das aktuelle Kapitel komplett ignoriert: Es handelt sich um jenes Kind, bei dessen Geburt Gisela in Staffel 3 starb. Was ist eigentlich aus dem Spross geworden und sehen wir ihn im Verlauf der Serie noch? Der Produzent Nigel Marchant äußerte sich gegenüber Radio Times zumindest indirekt zu dieser Frage.

Uhtreds jüngster Sohn: In Staffel 4 war kein Platz mehr

Marchant verweist im Gespräch auf die zahlreichen neuen Figuren, die uns Staffel 4 von The Last Kingdom bescherte. Dabei gebe es aber auch ein Limit im Hinblick auf die erzählerischen Kapazitäten:

Da in Staffel 4 so viel passiert und es insgesamt nur 10 Folgen sind, macht es Sinn, dass manche Dinge vor anderen den Vorzug erhielten. Abgesehen davon wollten die Autoren das Publikum nicht um wertvolle Zeit mit ihren liebsten Charakteren 'betrügen'.

© Netflix The Last Kingdom Staffel 4: Stiorra

Der Produzent führt weiter aus, dass die neue Staffel inbesondere mit vielen jüngeren Charakteren aufwartet - unter ihnen etwa auch Aelfwynn und Aethelstan, die in das Geschehen mit hineingezogen werden. Da die bereits bewährten Figuren ebenfalls Zeit beanspruchen, wäre es irgendwann einfach zu viel geworden und der Zuschauer hätte womöglich die Übersicht verloren.



Ein wenig Hoffnung streut Marchant dennoch: Wer bislang vermisst wurde, könnte durchaus noch in der Zukunft eine Rolle spielen. Dabei hängt vieles an der Buchvorlage Bernard Cornwells, von der die Serien-Macher angeblich nicht so gerne abweichen. Manches aus den Romanen indes würde in der Adaption schlicht nicht funktionieren.

Dort könnte Uhtreds verschollener Sohn stecken

Somit steht uns die große Stunde des vermissten Uhtred-Sohns womöglich noch bevor. Wie manche Fans spekulieren, befindet er sich momentan in der Obhut von Hild (Eva Birthistle), einer engen Vertrauten Uhtreds. Da wir in Staffel 4 den jungen Uhtred und Stiorra gesehen haben, ist der Weg für das verbliebene Kind in einer potentiellen 5. Staffel von The Last Kingdom praktisch frei.

Uhtreds allererstes Baby (dieses zeugte er mit Mildrith) starb wohlgemerkt bereits, als es noch sehr klein war. Umso stärker ruhen die Hoffnungen jetzt auf den anderen Nachkommen, von denen uns The Last Kingdom hoffentlich noch einiges zeigt.

Der Trailer zu The Last Kingdom Staffel 4

The Last Kingdom - S04 Trailer (English) HD

Die 4. Staffel von The Last Kingdom steht seit dem 26. April 2020 bei Netflix als Stream bereit.

