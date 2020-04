Die besten Streaming-Tipps in Coronazeiten bei Netflix, Amazon und Sky

Im Podcast-Crossover der Serienjunkies mit Streamgestöber geben wir jede Menge Streaming-Tipps zu Coronazeiten bei Netflix, Amazon Prime, Sky und Disney+.

In einer Spezialfolge beider Podcasts treffen sich Moviepilot und Serienjunkies, um euch die besten Streams ans Herz zu legen. Andrea, Jenny und ihre Serienjunkies -Kollegin Hanna reden über Streaming in Zeiten von Corona und geben jede Menge Tipps für Filme und Serien.

Wir sind von Tales From the Loop bis Community mit Science-Fiction, Comedy-, Horror-, Zeichentrick-, Doku- und RomCom-Tipps bei Netflix, Amazon, Sky & Co. ausgestattet.

Jetzt reinhören: Serienkonsum in Coronazeiten

00:00:00 - Serienjunkies meets Streamgestöber

00:13:00 - Auf ins Streamgestöber: Serienkonsum und Streaming-Tipps in Coronazeiten

Damit wir euch in Streamgestöber noch lange zahlreiche Tipps geben können, freuen wir uns über euer Abo bei Spotify , Apple , Deezer und der Podcast-App eures Vertrauens und ganz besonders über eure Bewertung und einen Kommentar bei iTunes bzw. Apple Podcasts .

In Coronazeiten entdecken wir neue (Streaming-)Seiten an uns

Nachdem wir euch vor zwei Wochen im Podcast bereits jede Menge Streaming-Tipps für Ablenkung und gute Laune mit auf den Weg gegeben haben, werdet ihr jetzt umfassend geupdatet. Denn Jenny hat ihre Liebe für Motorsport-Action in Formel 1: Drive to Survive bei Netflix entdeckt und Andreas Liebe für Nicolas Cage ist neu entflammt bei Die Farbe aus dem All.

© Netflix Formel 1: Drive to Survive

Hanna bringt zudem einige neue Highlights mit, unter anderem Run mit Merritt Wever und Domhnall Gleeson, produziert von Fleabag-Schöpferin Phoebe Waller-Bridge, bei Sky Ticket. Außerdem startet The Good Fight am 20. Juni 2020 beim FOX Channel in die 4. Staffel, also habt ihr noch genug Zeit Staffel 1 bis 3 bei Amazon Prime nachzuholen. In der Anwaltssatire wird die Trump-Regierung gnadenlos zerlegt.

9 Streaming-Tipps für Netflix, Amazon und Sky Ticket

Hier eine kleine Übersicht, welche Serien und Filme wir im Podcast unter anderem empfehlen:

© Amazon Tales From the Loop

Ein zweites Mal ans Herz legen wollen wir euch das Comedy-Highlight Community bei Netflix, perfekt für alle Film- und Serien-Fans, sowie die Cartoons Steven Universe bei Netflix und Star gegen die Mächte des Bösen bei Disney+.

Interessiert ihr euch für ein Abo bei Disney+?

Dann klickt auf den Link, informiert euch und schließt ein Abo ab: Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Affiliate-Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

© Hanna Huge/Moviepilot Serienjunkies meets Streamgestöber

Die Podcast-Stimmen: Hanna Huge (@mediawhore ), Jenny Jecke (@gafferlein ) und Andrea Wöger (@andreawoeger ).



Schickt uns euren Podcast-Kommentar zu Supernatural

Bei Streamgestöber seid ihr dazu angehalten, mitzumachen. Schickt uns eine Sprachnachricht zu Supernatural, denn nächste Woche diskutieren wir darüber, warum die Serie so beliebt ist. Sendet eure Meinung als Sprachnachricht oder einen schriftlichen Kommentar an podcast[at]moviepilot.de. Mit etwas Glück landet ihr in einem der nächsten Podcasts.

Was empfiehlt ihr zu Coronazeiten?