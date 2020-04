The Last Kingdom zu nah an Realität: Star will Warnung für Staffel 4

In The Last Kingdom Staffel 4 gibt es eine unangenehme Parallele zur aktuellen Situation. Alexander Dreymon wünscht sich daher eine Trigger-Warnung von Netflix.

Achtung, Spoiler zu The Last Kingdom! Die 4. Staffel der beliebten Historienserie The Last Kingdom ist seit gestern komplett bei Netflix verfügbar. Neben den durchaus erwarteten Schlachten und politischen Intrigen weist die Geschichte dabei eine erschreckende Gemeinsamkeit mit der momentanen weltweiten Lage auf, die zum Zeitpunkt des Drehs keineswegs absehbar war.

Über diesen Verlauf hat Uhtred-Darsteller Alexander Dreymon mit Variety gesprochen. Dabei schlägt er dem Streaming-Dienst Netflix sogar eine Trigger-Warnung vor, die den Folgen zumindest bislang allerdings nicht voran gestellt wurde.

The Last Kingdom: In Staffel 4 kursiert eine Pandemie

In der 4. Staffel von The Last Kingdom kursiert im zersplitterten England eine gefährliche Krankheit, über deren Ursprung und Art der Verbreitung wir nicht viel erfahren. Sie fordert in der Serie aber zahlreiche Opfer - eine Szene zeigt sogar einen Sumpf mit Leichen, die auf die Pandemie zurückzuführen sind.

Ausgerechnet in dieser gefährlichen Situation muss Uhtred mit mehreren Kindern durchs Land ziehen. Darunter befindet sich auch Aethelflaeds kleine Tochter Aelfwynn, die ebenfalls erkrankt. Sie stirbt beinahe, kann sich in Merzien jedoch wie durch ein Wunder wieder erholen. Alle wichtigen Figuren aus The Last Kingdom überleben die Ausbreitung der Seuche. Bis zum Ende der Staffel ist sie anscheinend eingedämmt.

Pandemie in The Last Kingdom: Das sagt der Uhtred-Darsteller

Im Interview zeigt sich Alexander Dreymon etwas beunruhigt über diese unangenehme Überschneidung zwischen mittelalterlicher Fiktion und der heutigen Realität, in der bekanntlich das Coronavirus unseren Alltag bestimmt:

Ich kann es nicht glauben. Das war verrückt. Ich hoffe, dass wir den Episoden eine Art Trigger-Warnung hinzufügen können, weil es einfach verrückt ist, oder? Wer hätte das vorhersagen können?

Daneben betrachtet der Darsteller die 4. Staffel aber auch noch aus einer anderen Perspektive. So nämlich werden wir daran erinnert, dass es im Lauf der Jahre schon viele schlimme Krankheiten gab, die die Menschheit überlebt hat. In jener Tatsache sieht Dreymon einen positiven Aspekt, der Mut im Kampf gegen das Coronavirus macht.

The Last Kingdom: Der Trailer zu Staffel 4 bei Netflix

Die zehnteilige 4. Staffel von The Last Kingdom steht seit dem 26. April 2020 bei Netflix als Stream bereit. Darin erfahren wir unter anderem, ob es Uhtred endlich gelingt, seine Heimat Bebbanburg zurückzuerobern - und ob der neue König Edward der Vision seines Vaters eines geeinten England näher kommt.

Habt ihr mit der 4. Staffel von The Last Kingdom bei Netflix schon angefangen?