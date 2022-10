The Last of Us & eine der besten Serien der letzten 10 Jahre: Trailer mit neuen Szenen teast Streaming-Highlights der nächsten Monate

Der Warner-Streamingdienst HBO Max trumpft vor allem mit Serien des Premium-Anbieters HBO auf. Ein neuer Trailer zu den kommenden Highlights zeigt unter anderem erste Szenen aus Succession Staffel 4.

In den USA hat sich HBO Max zu einem der beliebtesten Streamingdienste entwickelt, was die Qualität betrifft. Das liegt vor allem daran, dass die überwiegend fantastischen Serien von HBO hier veröffentlicht werden.

Zu den kommenden Highlights des Premium-Senders zählt unter anderem die aufregende Horror-Survival-Serie The Last of Us. Ein neuer Trailer mit der Vorschau zu kommenden HBO Max-Highlights zeigt unter anderem auch erste Szenen aus der 4. Staffel Succession.

Schaut hier den neuen HBO Max-Trailer:

Coming Soon To HBO Max - Trailer (English) HD

HBO Max protzt mit Serien-Highlights wie The Last of Us im neuen Trailer

Nach dem ersten langen Trailer präsentiert die HBO Max-Vorschau nochmal ein paar wenige frische Eindrücke zur kommenden, mit Spannung erwarteten The Last of Us-Adaption. Succession-Fans dürfen sich über erste Szenen aus der 4. Staffel einer der besten Serien der letzten 10 Jahre freuen. Hier gibt es Familienoberhaupt Logan Roy (Brian Cox) in gewohnt angriffslustiger Höchstform zu sehen.

Zu den aufregendsten Serien aus der HBO Max-Vorschau zählt auch The Idol von Euphoria-Schöpfer Sam Levinson. Die Serie mit Popstar The Weeknd handelt von einer aufstrebenden Sängerin (Lily-Rose Depp), die in Los Angeles in die Fänge eines Sektenanführers gerät.

Außerdem erscheint 2023 bei HBO Max noch eine True Crime-Serie über den realen Mordfall rund um Candy Montgomery namens Love and Death. Kommt euch bekannt vor? Verständlich, denn auf Disney+ erscheint am 9. November auch schon eine Candy-Serie mit einer verwandelten Jessica Biel in der Hauptrolle.

Bei uns kommen die HBO-Serien wie The Last of Us früher oder später zu Skys Streamingdienst WOW.

Auf welche Serie aus dem HBO Max-Trailer freut ihr euch am meisten?