The Last of Us könnte noch größer werden, als gedacht: So viele Staffeln wurden jetzt angedeutet

Zuletzt gingen wir von vier Staffeln für The Last of Us aus. Werden es am Ende doch eher fünf? Das deutete jetzt zumindest eine an der HBO-Serie beteiligte Person an.

Als wir noch nicht wussten, wie weit uns die 2. Staffel von The Last of Us bringen würde, stand die Frage im Raum: Wird es insgesamt drei oder vier Seasons benötigen, um das Videospiel The Last of Us Part II zu adaptieren? Dann wurde schnell klar: Mit einer einzigen weiteren Staffel ist es garantiert nicht getan, was Showrunner Craig Mazin auch bestätigte.

Nun steht jedoch eine weitere Option im Raum. Bekommt The Last of Us vielleicht sogar fünf Staffeln?

Auf einmal sind 5 Staffeln für The Last of Us drin – durch eine Aussage vom Co-Komponisten der Serie

Jake Staley (Sweet Tooth), der bei The Last of Us für die Serienmusik mitverantwortlich zeichnet, sprach jüngst im Savage Starlight-Podcast über die Zukunft der Videospieladaption (via IGN ). Dabei gab er selbstbewusst folgendes Statement zu Protokoll:



Es wird mindestens zwei weitere Staffeln geben, keine Frage. Mindestens. Mehr verrate ich dazu nicht.

Mehr als drei Staffel wurden noch nicht vom US-Sender HBO bestellt. Die Aussage des Komponisten lässt aber vermuten, dass er bereits über weitaus mehr im Bilde ist. Ist die 4. Staffel schon sicherer, als wir ahnen? Und lassen sich die Verantwortlichen sogar noch ein Türchen für eine potentielle 5. Staffel offen? Je nach Entscheidung über die Staffelzahl wirkt sich das natürlich stark auf den Erzählfluss der Serie aus. Auch die Anzahl zusätzlicher Handlungsstränge und Charaktere könnte davon abhängen.

Allerdings sollten wir die Rolle Staleys als Komponist zusätzlicher Musik nicht überbewerten. Hauptverantwortlich für den The Last of Us-Soundtrack ist der doppelte Oscarpreisträger Gustavo Santaolalla (Brokeback Mountain). Bis wir eine offizielle Bestätigung der Serienmacher oder des Senders erhalten, bleibt ohnehin alles Spekulation.

Eines steht jedoch schon jetzt fest: Die Serie mit Bella Ramsey, Isabela Merced und Kaitlyn Dever wird keine Geschichte erzählen, die über die hauptsächliche Story der Videospielvorlage hinaus geht.

Wo kann man The Last of Us in Deutschland sehen?

Hierzulande ist The Last of Us mit den ersten beiden Staffeln bei Sky und WOW zu Hause. Dort könnt ihr aktuell alle bisherigen 16 Folgen der Serie streamen. Wann es mit der 3. Season weitergeht, steht noch nicht fest.