The Last of Us-Überraschung: Staffel 2 wird nicht das komplette 2. Spiel verfilmen und so könnte es funktionieren

Das Finale von The Last of Us Staffel 1 lässt uns völlig zerstört zurück. Die 2. Staffel geht die Verfilmung der Spiele-Vorlage anders an und wir haben eine Idee, wie der Plan aufgehen kann.

Die 1. Staffel von The Last of Us hat exakt das erste von zwei The Last of Us-Videospielen abgedeckt. Die Handlung war beinahe identisch, Szenen eins zu eins nachgestellt und das Ende genauso erbarmungslos. Und jetzt kommt die große Überraschung: Staffel 2 wird es anders machen. Staffel 2 umfasst nicht das volle The Last of Us - Part II.

Wir erklären euch...

was der Showrunner bereits verraten hat

und wie das zweite Spiel für die Serie geteilt werden könnte.

The Last of Us - Part II ist zu umfangreich, um es in eine einzige Staffel 2 zu pressen

Die gute Nachricht ist, dass Staffel 2 definitiv kommen wird und die Hauptdarstellenden Pedro Pascal und Bella Ramsey wieder dabei sind.

Im Interview mit GQ UK verrät Showrunner Craig Mazin, dass sie aus dem zweiten Spiel "mehr als eine Staffel" machen werden. Angesichts der Story-Fülle ist von einer Teilung des zweiten Spiels in zwei Staffeln, also Staffel 2 und Staffel 3, auszugehen. Dass es zwei Staffeln werden, ist allerdings ebenso wenig offiziell bestätigt wie eine 3. Staffel.

HBO The Last of Us - Staffel 1

Bei dem großen Quoten- und Kritiken-Erfolg der 1. Staffel ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass Mazins Plan vom Sender HBO abgesegnet wird.

Achtung, es folgen massive Spoiler für die Handlung von The Last of Us - Part II und damit womöglich auch für die Serie.

Wer das Spiel nicht kennt, sollte jetzt aufhören mit Lesen!

The Last of Us: So kann das Spiel auf Staffel 2 und Staffel 3 aufgeteilt werden

In The Last of Us - Part II schlüpfen wir zum einen in die Haut der traumatisierten Ellie, die nach Joels Tod Rache schwört. Zum anderen steuern wir Abby, die Joel umgebracht hat, da dieser wiederum ihren Vater tötete. Es entspinnt sich ein Rache-Teufelskreis.

The Last of Us - Part II wird in drei Akten erzählt:

Teil 1: Joel wird von Abby ermordet und Ellie geht auf Rachefeldzug, bis es zum Showdown von Abby und Ellie kommt.

Joel wird von Abby ermordet und Ellie geht auf Rachefeldzug, bis es zum Showdown von Abby und Ellie kommt. Teil 2: Dasselbe aus Abbys Perspektive. Abby ermordet Joel und all ihre Freund:innen werden Opfer von Ellies Rachefeldzug. Beim ersten Showdown der beiden verletzt sie Ellie schwer und flieht.

Dasselbe aus Abbys Perspektive. Abby ermordet Joel und all ihre Freund:innen werden Opfer von Ellies Rachefeldzug. Beim ersten Showdown der beiden verletzt sie Ellie schwer und flieht. Teil 3: Ellie zieht Monate später ein letztes Mal los. Beim finalen Showdown rettet sie Abby jedoch letztlich das Leben und lässt sie ziehen.

In den einzelnen Abschnitten überschlagen sich die Ereignisse und ein paar neue Charaktere werden eingeführt und erzählt. Das Spiel in zwei Staffeln zu teilen, gibt den Machern die Möglichkeit, die Geschichte mit genügend Bedacht zu erzählen.

Naughty Dog The Last of Us - Part II: Abby

Das Spiel zwingt uns nämlich dazu, schreckliche Entscheidungen (gegen unseren Willen) zu treffen, da wir beide Seiten kennen und verstehen. Die Komponente des eigenen Handelns fällt in der Serie weg. Umso wichtiger wird die Darstellung.

The Last of Us - Part II ist moralisch so komplex und gewalthaltig, dass zu wenig Charaktererzählung schnell in einem stumpfen Rache-Blutbad enden würde. Um den quälenden Rache-Dilemmas gerecht zu werden, sollten Ellies und Abbys Geschichte von Beginn der 2. Staffel an parallel erzählt werden.

Anstatt in Staffel 2 erst Joels Tod aus Ellies Sicht und Ellies Rache zu erzählen und in Staffel 3 erst näher auf Abby einzugehen, kann die Serie von der zeitgleichen Schilderung des Innenlebens der Feindinnen nur profitieren. Die Parallelen der beiden traumatisierten Frauen und ihre Unfähigkeit, die Gewaltspirale zu erkennen, sind schließlich auch der Kernpunkt des Spiels.

Wie das Finale von TLoU Staffel 2 aussehen könnte

Ein passendes Finale für Staffel 2 würde sich dem Story-Verlauf nach inmitten von Ellies Rachefeldzug anbieten: Abby hat es soeben geschafft, mithilfe ihrer Freundin Nora Operationswerkzeug für ein verwundetes Mädchen zu besorgen. Kurze Zeit später tötet Ellie Nora nach brutaler Folter und erfährt den Aufenthalt von Abbys Versteck.

Natürlich könnten Mazin und Druckmann in Staffel 2 erst Ellies Seite und in Staffel 3 Abbys Sicht und das große Finale erzählen. Durch das Warten auf Staffel 3 würde aber viel von dem moralischen Dilemma der Parabel verpuffen.

The Last of Us: Warum auch Nicht-Gamer dieses Serien-Highlight schauen müssen

Die Endzeit-Serie The Last of Us ist die Live-Action-Adaption eines der gefeiertsten Videospiele der letzten 10 Jahre. Lohnt sich die Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey für Fans der Vorlage? Und wie wirkt sie auf Nicht-Gamer?

In der spoilerfreien Podcast-Besprechung der kompletten ersten Staffel The Last of Us sprechen wir unter anderem über die unglaubliche Nähe zur Videospielvorlage und die Unterschiede zum Zombie-Hit The Walking Dead.

