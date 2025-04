The Last of Us Staffel 2: Neues Video verrät, wie es in Folge 2 (und darüber hinaus) weitergeht – es wird noch viel schlimmer

Zum Start von The Last of Us Staffel 2 gibt es einen dramatischen Season-Trailer und ein Making-of mit Pedro Pascal, Bella Ramsey und Co. zu sehen.

Alle einsteigen, der The Last of Us Staffel 2-Zug hat offiziell die Station verlassen! Das hält HBO und Sky aber nicht davon ab, weiter die Promo-Trommel für die neuen Folgen zu rühren. Unter anderem mit einem brandneuen Season-Trailer, der noch einmal unterstreicht, wie viel Blutvergießen und Herzschmerz in den verbleibenden sechs Folgen auf uns zukommt.

Neuer Season 2-Trailer zu The Last of Us:

The Last Of Us - S02 Trailer 3 (English) HD

Die neue Staffel lief am 14. April 2025 bei Sky an und geht noch bis zum Finale am 26. Mai.

So geht es in The Last of Us Staffel 2 weiter:

Während zwischen Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) nach wie vor dicke Luft herrscht, kommen sie und ihr Schwarm Dina (Isabela Merced) sich immer näher. Gleichzeitig lernen wir weitere Survival-Gruppen außerhalb der Jackson-Kommune kennen. Die Washington Liberation Front (WLF) um Abby (Kaitlyn Dever) sucht nach dem Mann, der das Firefly-Massaker in Salt Lake City angerichtet hat. Unterdessen bekriegen sich die fanatischen Mitglieder der Seraphiten-Sekte mit der Miliz des FEDRA-Abtrünnigen Isaac (Jeffrey Wright).

Verantwortlich zeichnen nach wie vor Showrunner Craig Mazin (Chernobyl) und Game-Autor Neil Druckmann. Ob es nach Staffel 2 noch eine oder zwei weitere Kapitel geben wird, um die Videospielvorlage The Last of Us Part II zu adaptierten, ist noch nicht raus.

Noch mehr TLOU:

Ein neues Making-of nimmt uns mit hinter die Kulissen von The Last of Us Staffel 2:

Wie so oft bei Produktionen des US-Senders HBO gibt es nach den Folgen ein Making-of oder Interview mit den Verantwortlichen. So auch im Fall der The Last of Us Staffel 2-Premiere, die am Montag dieser Woche auch auf Sky über die Bühne ging. Darin geht es unter anderem um die angespannte Ellie/Joel-Beziehung und die große Lüge, die einen Keil zwischen das einst so unzertrennliche Gespann getrieben hat.

Das Making-of ist auf Englisch, man kann sich auf YouTube aber automatisch übersetzte Untertitel hinzuschalten:

Eines will man jedenfalls ganz klarmachen – was immer ihr über Staffel 2 zu ahnen glaubt: Ihr seid nicht bereit dafür. Die nächste Folge kommt am Montag, dem 21. April zu Sky und WOW.