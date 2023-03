The Last of Us Staffel 2: So erfährst du schon jetzt, wie es mit Pedro Pascal und Bella Ramsey weitergeht

Die zweite Staffel The Last of Us ist bereits bestätigt, doch die Macher halten sich mit Details noch zurück. Wenn euch die Neugier nicht mehr loslässt, zeigen wir euch hier, wie die Geschichte weitergeht.

Die finstere Post-Apokalypse von The Last of Us glänzt mit einer einzigartigen Atmosphäre und ist zu Recht gerade in aller Munde. Der packende Überlebenskampf von Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) lässt einen nicht mehr so leicht los. Brutal und doch zutiefst emotional zieht sich ihre Geschichte durch das von einer Seuche fast komplett zerstörte Amerika.

Um zu erfahren, wie es in Staffel 2 weitergeht, müssen wir uns nur das PlayStation-Spiel ansehen, auf dem die Serie basiert. Die Videospiel-Vorlage The Last of Us mischte den Gaming-Markt 2013 so richtig auf und wurde 2020 mit The Last of Us Part II auf der PlayStation 4 fortgesetzt. Und um die Ereignisse in Part II wird sich die 2. (und vermutlich auch die 3. Staffel) der Serie drehen.

Darum wird es in The Last of Us Staffel 2 gehen

Am Ende der ersten Staffel flieht Joel mit der bewusstlosen Ellie aus dem Krankenhaus der Rebellengruppe Fireflies, in dem aus Ellies Immunität gegen das Virus ein Impfstoff hergestellt werden sollte. Als Joel erfährt, dass Ellie bei dem Eingriff sterben würde, bringt er den Chefarzt und die Anführerin der Fireflies um und flüchtet mit Ellie. Anstatt ihr anschließend die Wahrheit zu erzählen, tischt er ihr eine Lüge auf und behauptet, dass es noch andere immune Menschen gäbe, jedoch die Impfstoffentwicklung nicht möglich sei.

Nach diesem packenden Finale zieht sich das Duo zu Joels Bruder Tommy zurück, der mit seiner Frau Maria die gesicherte Siedlung Jackson leitet. The Last of Us Part 2 beginnt vier Jahre später und begleitet Ellie in ihrem Alltag in Jackson. In der Zwischenzeit hat Ellie die Wahrheit über die Ereignisse aus dem Krankenhaus erfahren und ist wütend und enttäuscht von Joel. Gleichzeitig verliebt sie sich in ihre beste Freundin Dina.



Sony/Naughty Dog Ellie und Dina

Während Dina und Allie sich auf einen Patroullienritt aufmachen, lernen wir Abby kennen, die Tochter des Chefarztes der Fireflies, die mit anderen ehemaligen Anhängern zu einer Gruppe namens Washington Liberation Front (WLF) übergelaufen ist. Als Abby vor einer großen Gruppe Infizierter flüchtet, wird sie von Joel und seinem Bruder in letzter Sekunde gerettet. Abby erfährt, wer Joel und Tommi sind, und lockt sie in das Hauptquartier der WLF. Währenddessen schleicht sich Ellie in den Unterschlupf der "Wolves" und wird dabei entdeckt, festgenommen und zu Joel gebracht. Was als nächstes passiert, verraten wir euch nicht, denn das solltet ihr am besten selbst erleben. Es gehört zu einer der intensivsten Erfahrungen, die es in Videospielen bis jetzt gegeben hat.

The Last of Us ist schon jetzt ein Meilenstein der Videospielgeschichte

Im Spiel dürft ihr abwechselnd mit Joel, Ellie und Abby spielen. Es wird spannend zu sehen, wie die 2. Staffel dieseerzählen wird. Unsere Autorin mutmaßte letzte Woche, wie diese mehrteilige Erzählung verlaufen könnte.

The Last of Us gilt als eines der besten Videospiele seiner Generation und schaffte es auch auf diverse Listen der besten Games aller Zeiten. Eine außergewöhnliche ausgefeilte Charakterentwicklung, fast lebensechte Animationen und eine authentische Story, die in dem exakt richtigen Tempo mit dem Spieler Schritt für Schritt voranschreitet, machten das Spiel einzigartig.

Mit der PlayStation 5 ist jetzt auch der perfekte Zeitpunkt, um den ersten Teil der Spieleserie in seiner besten Form zu erleben. The Last of Us Part I wurde für die PS5 aufwändig neu entwickelt und sieht unglaublich aus. Außerdem wurden das Gameplay und die Steuerung modernisiert.

Auf YouTube könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, wie fantastisch das Remake des ersten Teils aussieht. Zum Spielen braucht ihr allerdings eine PlayStation 5 oder einen leistungsstarken PC. Zum Glück ist die PS5 nach 2 Jahren voller Lieferengpässe wieder fast überall verfügbar.

The Last of Us Part II ist ein Meisterwerk, das seinen Vorgänger sogar übertrifft

Die Erwartungen an die Fortsetzung des Spiele-Hits waren natürlich riesig und doch übertraf The Last of Us Part II * diese sogar. Im Test unserer Kolleg:innen von GamePro gab's historische 97 (von 100) Punkte, womit das Spiel zusammen mit Grand Theft Auto V die höchste Wertung in der 21-jährigen Geschichte des Gaming-Magazins erhielt. Das Fazit aus dem Test könnte es nicht besser beschreiben: "Packendes Survival-Action-Adventure mit einer emotionalen Story, die gleichermaßen ins Herz trifft und in die Magengrube tritt."

