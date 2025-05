The Last of Us Staffel 2 zeigt ein Matrix-Poster, das wegen einem Star schräge Fragen aufwirft

In der 2. Staffel von The Last of Us kam es scheinbar zu einem Fehler in der Matrix. Denn ein Filmposter aus Ellies Raum dürfte es so überhaupt nicht geben.

Bei Film- und Serienproduktionen kann es aus Millionen Gründen zu ulkigen Eigenheiten, Fehlern und Details, die stutzig machen, kommen. The Last of Us ist da in Staffel 2 keine Ausnahme. Zum Beispiel im Bezug auf anachronistische Songs, die es in der alternativen Endzeit der Videospieladaption gar nicht geben dürfte.

Jetzt fiel Fans auch noch ein Filmposter im Zimmer von Ellie (Bella Ramsey) auf, das schräge Implikationen für die Realität der Serie mit sich bringt.

Ein Matrix-Poster in The Last of Us Staffel 2 sprengt durch einen Gaststar die Realität der Serie

Der moderne Sci-Fi-Klassiker Matrix kam 1999 heraus, wodurch es erst einmal kein Anachronismus ist, dass Ellie ein Poster davon in ihrem Zimmer hängen hat. Die Fungus-Apokalypse ereignete sich schließlich erst im Jahr 2003. Allerdings wurde das Set wohl ausgerichtet, bevor man Matrix-Star Joe Pantoliano für The Last of Us als Eugene castete, der jetzt in Staffel 2 Folge 6 (Der Preis) mitspielt und gleichzeitig als Cyberpunk-Verräter Cypher bei Ellie im Zimmer hängt. Ups!

Angeblich versuchte man nach Pantolianos Casting, um das Poster herumzucutten, so dass es nicht ganz so prominent in Szene gesetzt wird. Adleraugen-Fans (wie etwa auf Reddit ) fanden den Fehler natürlich trotzdem und hatten jede Menge Spaß damit. So fragte ein Redditor etwa, ob Eugene denn wisse, dass Ellie ein Poster von ihm hat, woraufhin ein anderer mit dem passenden Matrix-Zitat antwortete: "Unwissenheit ist ein Segen."

Aber ist das Matrix-Poster in The Last of Us überhaupt ein Plothole oder Logikfehler? Vielleicht war Eugene ja vor seiner Endzeitkarriere als Weed-Wunderkind ein erfolgreicher Hollywood-Schauspieler, der sich in den 90ern als Cyber-Schurke einen Namen gemacht hat. Mit solchen Headcanon-Ideen kann man mutmaßliche Löcher wundervoll stopfen.

Hier noch einmal Eugene aus TLOU und Cypher aus Matrix zum Vergleich:

Nächste Woche steht das 2. Staffelfinale von The Last of Us an

Nur noch wenige Tage trennen uns vom Staffelfinale (Season 2 Folge 7) von The Last of Us. Darin verlassen wir den Flashback-Modus aus Episode 6 und befassen uns wieder mit der gefährlichen Gegenwart, in der Ellie weiter Jagd auf Abby und ihre Verbündeten macht. Am kommenden Montag, den 26. Mai ist die Finalfolge bei Sky und WOW zu sehen.