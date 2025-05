In The Last of Us Staffel 2 bemerkt? Folge 5 versteckt gewaltigen Fehler und den Machern ist es völlig egal

In Folge 5 von The Last of Us Staffel 2 versteckt sich ein Fehler, der vielen Fans entgangen ist. Es gab ihn bereits im Videospiel, aber jetzt ist es noch schlimmer.

"If I ever were to lose you": Mehr als diese Zeile bringt Ellie (Bella Ramsey) nicht hervor. Sie muss ihre Gitarre wieder beiseitelegen, ehe die schmerzhaften Trauergefühle sie überkommen. Hinter diesem kurzen Moment im verlassenen Pinnacle Theater aus der 5. Folge von The Last of Us Staffel 2 steckt ein gewaltiger Logikfehler, der bereits zum Release der Videospielvorlage kontrovers diskutiert wurde. Doch in der Serienadaption ergibt er noch weniger Sinn.

The Last of Us Staffel 2: Ellie singt einen Song, der nicht existieren dürfte

Konkret geht es um den Song Future Days der Rockband Pearl Jam. Dieser wurde schon im Game The Last of Us Part II gesungen – zuerst von Joel und später auch von Ellie. Daraus ergab sich jedoch ein Fehler: Das zu dem Lied zugehörige Studioalbum erschien im Oktober 2013. In der Welt von The Last of Us begann der Ausbruch der Cordyceps-Infektion und damit der Weltuntergang aber bereits im September 2013.

Diese Unstimmigkeit ließ sich zumindest noch damit erklären, dass Joel dieses Lied vielleicht auf einem Konzert vorab hören konnte. In der The Last of Us-Serie ergibt die Existenz von Future Days allerdings überhaupt keinen Sinn. Denn für die HBO-Adaption wurde die Timeline der Apokalypse um eine Dekade auf das Jahr 2003 vorgezogen – 10 Jahre bevor der Song veröffentlicht wurde.

Musik nimmt im Erzählkosmos von The Last of Us eine besondere Rolle ein, wie zuletzt schon der berührende Ellie-Dina-Moment in Folge 4 zeigte. Für den Charakter Ellie ist Musik sowie das Motiv einer Gitarre ein Anker, der sie an die verlorene Beziehung zu Joel erinnert.

Da der Song Future Days und vor allem seine Textzeilen eine wichtige Bedeutung in der Vorlage innehaben und für Spieler:innen mit vielen Emotionen verbunden sind, gab es keine Alternative für die Serienumsetzung. Das verrieten die beiden Serienschöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann im offiziellen HBO-Podcast zur Serie (via Game Rant ) im April:

Neil und ich haben darüber gesprochen und kamen zu folgendem Schluss: Es war uns sch***egal, weil es ein wichtiger Song für die Geschichte ist. Thematisch ist er unglaublich wichtig, weil Joel versucht, herauszufinden, was seine Zukunft mit Ellie ist, und Ellie versucht herauszufinden, was ihre Zukunft als sie selbst ist, nicht als das Kind von jemandem.

Den narrativen Kontext des Songs und die damit einhergehende Verbindung zu Joel hat uns The Last of Us Staffel 2 bisher noch nicht gezeigt. Das könnte sich aber schon in den kommenden Tagen ändern. Denn Folge 6, die hierzulande am 19. Mai bei Sky erscheint, wirft mit einer Reihe von Flashbacks einen Blick zurück auf die gemeinsame Zeit von Ellie und Joel. Vielleicht darf Pedro Pascal darin auch seine Gesangskünste zum Besten geben.

