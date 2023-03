The Last of Us-Star Pedro Pascal als mordverdächtiger Zahnarzt: Sein nächstes Serien-Highlight basiert auf unfassbarer wahrer Geschichte

The Last of Us bleibt nicht die einzige HBO-Serie mit Pedro Pascal. Bald ist er neben einem Stranger Things-Star in My Dentist's Murder Trial zu sehen und spielt einen Zahnarzt unter Mordverdacht.

Nach dem Ende der ersten The Last of Us-Staffel erfreut sich Hauptdarsteller Pedro Pascal ungebrochener Beliebtheit. Manche werden dabei aber verpasst haben, dass ihnen in nächster Zeit noch eine zweite HBO-Serie mit dem The Mandalorian-Star bevorsteht. In My Dentist's Murder Trial verkörpert er einen Zahnarzt, der den Mann seiner Affäre umgebracht haben soll. Die skurrile Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit.



Nach The Last of Us: Pedro Pascal steht neben Stranger Things-Star vor der Kamera

Angekündigt wurde die Serie bereits im Juli 2022. Die Story von My Dentist's Murder Trial geht auf einen New Yorker-Artikel von 2017 zurück, in dem der Autor James Lasdun die bizarren Umstände beschreibt, unter denen sein Familienzahnarzt Dr. Gilberto Nunez (in der Serie gespielt von Pedro Pascal) vor Gericht steht. Er soll seinen Freund Thomas Kolman mit dentologischen Betäubungsmitteln umgebracht haben. Die Rolle des Opfers könnte Stranger Things-Star David Harbour übernehmen, dessen Figur bisher allerdings noch nicht bekannt ist.

Wie der Artikel enthüllt, hatte Nunez eine Affäre mit Kolmans Frau, in deren Verlauf er sich als CIA-Agent (!) ausgegeben hat. Wie solche absurden Details mit dem grausigen Tatverdacht zusammenhängen und die Serie aus diesen extremen Kontrasten ein Drama oder eine Art bizarre Komödie macht, wird sich hoffentlich bald im Stream zeigen.

Wann kommt My Dentist's Murder Trial nach Deutschland?

Einen Veröffentlichungstermin gibt es bisher aber leider nicht. Ausgehend vom Datum der ersten Ankündigung könnten wir uns einen Streaming-Start Mitte 2024 vorstellen. Wie schon The Last of Us könnte auch die HBO-Serie My Dentists's Murder Trial bei WOW landen. Regie und Drehbuch übernimmt Steve Conrad (Das Streben nach Glück).

