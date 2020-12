The Mandalorian: Doofe Stormtrooper erinnern an ärgerlichen Game of Thrones-Moment

Nach dem Fehler mit dem Mann in Jeans und Shirt erinnert The Mandalorian schon wieder negativ an Game of Thrones. Diesmal geht es um das doofe Verhalten der Stormtrooper.

Erst vor zwei Wochen erinnerte The Mandalorian mit einem Fehler an den berühmten Kaffeebecher-Fauxpas von Game of Thrones. Disney hat jedoch schnell reagiert und den Mann in Jeans und T-Shirt, der sich versehentlich ins Blickfeld der Kamera geschlichen hatte, schon digital aus der Szene retuschiert.

Die Vergleiche zwischen der Star Wars-Serie und Game of Thrones scheinen aber nicht abzureißen. Durch unlogisches Verhalten in der letzten The Mandalorian-Folge Die Tragödie werden Erinnerungen an einen Moment aus der HBO-Serie wach, der für aufgebrachte Diskussionen und spöttische Memes sorgte.

Achtung, es folgen Spoiler zur 6. Staffel Game of Thrones!

Doofe Stormtrooper in The Mandalorian erinnern an Rickon Stark in Game of Thrones

In der aktuellen Folge der 2. Staffel The Mandalorian werden Din Djarin, Grogu, Boba Fett und die Scharfschützin von Stromtroopern des Imperiums angegriffen. Das unfreiwillige Heldengespann weiß sich aber zu wehren und heizt der bösen Truppe ordentlich ein. Dabei kommt es auch zu einer Szene, die Comic Book Resources an einen der ärgerlichsten Game of Thrones-Momente erinnert hat.

In der Szene der Star Wars-Serie feuert die Scharfschützin einen Schuss ab, der einen großen Felsbrocken in Bewegung setzt und einen Hügel voller Stormtrooper runterjagt. Auch wenn die Sturmtruppler weiter unten am Hügel sehen, dass der Brocken auf sie zugerollt kommt, eilen sie nicht aus dem Weg oder rennen nur geradeaus weg, um dann natürlich trotzdem überrollt zu werden.

Ein Logikfehler, der in Filmen und Serien häufiger auffällt. Comic Book Resources erinnert dabei nochmal an die 6. Staffel Game of Thrones, wo Rickon Stark gnadenlos von Ramsay Bolton hingerichtet wird. Der entlässt den jüngsten Stark auf ein offenes Feld, um dann Pfeile auf ihn zu schießen. Rickon fällt in dieser Situation nichts besseres ein, als panisch geradeaus davonzurennen, wobei er von einem der Pfeile tödlich getroffen wird.

Game of Thrones und der Zick-Zack-Aufreger

Schnell verbreiteten sich nach der Folge Diskussion und Memes zu Game of Thrones, bei denen Fans irritiert oder verärgert darüber waren, dass Rickon nicht Zick-Zack statt geradeaus gerannt ist, um den Pfeilen zu entkommen. Eine ähnliche Szene gab es zum Beispiel auch in Mel Gibsons brutalem Historienfilm Apocalypto, wo zwei Figuren in genau diesen Zick-Zack-Bewegungen vor Pfeilen fliehen (gestorben sind sie trotzdem).

Hier könnt ihr euch Rickons Tod in Game of Thrones nochmal anschauen

Auch die 6. Folge der 2. Staffel The Mandalorian erinnert jetzt wieder an diesen Moment der HBO-Serie. Warum sind die Stromtrooper nicht zur Seite vor dem Felsbrock geflohen? Warum rennen sie geradeaus oder bleiben eisern unten am Hügel stehen, um in ihr sicheres Verderben zu blicken? Fragen über Fragen im Star Wars-Universum...



