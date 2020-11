Peinlicher als Game of Thrones? Großer Fehler in neuer The Mandalorian-Folge entdeckt

Nach dem Kaffeebecher in Game of Thrones schlägt jetzt ein neuer Fehler im Netz ein. In der aktuellen The Mandalorian-Folge steht ein Crew-Mitglied in T-Shirt und Jeans im Hintergrund rum.

Mitte 2019 ist das Netz wegen Game of Thrones explodiert. Und das lag noch nicht mal an der finalen Staffel selbst, die bei Fans große Diskussionen auslöste. Stattdessen hatte sich ein Kaffeebecher ins Bild geschummelt, den wohl irgendein Heißgetränkliebender der Crew vergessen hatte.

Doch jetzt sieht es ganz so aus, als könnte der Game of Thrones-Kaffeebecher aus dem langlebigen Bewusstsein des Internets verdrängt werden. Aufmerksame Fans haben in der neusten Folge der Star Wars-Serie The Mandalorian einen Fehler entdeckt, bei dem eine Jeanshose mitsamt T-Shirt nicht da ist, wo sie nicht hingehört.

Tolle Baby Yoda-Puppe bei Amazon Zum Deal Für Star Wars-Fans

Ein Crew-Mitglied ist in The Mandalorian aufgetaucht

Wie unter anderem Syfy berichtet, hat sich in die vierte Folge von Staffel 2 der Star Wars-Serie ein Fehler eingeschlichen. Während sich Mando (Pedro Pascal), Cara Dune (Gina Carano) und Greef Karga (Carl Weathers) ein Schussgefecht in einer imperialen Basis liefern, ist im Hintergrund eine Person in T-Shirt und Jeans zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch wenn die betroffene Szene mit ihrer Action gut ablenkt, ist die Panne jetzt ans Tageslicht gekommen. Aus einem leblosen Pappbecher in Game of Thrones ist in The Mandalorian gleich ein ganzer Mensch geworden. Der steht hier im Hintergrund etwas zu nah im Blickfeld der Kamera und platzt dadurch wie ein Fremdkörper in die Action.

Lest unser Recap: The Mandalorian liefert wichtige Hinweise für das Baby Yoda-Geheimnis

Twitter reagiert schon auf die The Mandalorian-Panne

Auch in den sozialen Netzwerken wie Twitter ist der neue Fehler in der Star Wars-Serie unter Hashtags wie jeans und crew member schnell zum Thema geworden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Meine Theorie ist, dass der Charakter, der in The Mandalorian Jeans trägt, derselbe ist, der diesen Starbucks-Becher bei Game of Thrones vergessen hat, und es ist in Wirklichkeit Keanu Reeves.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Entschuldigung, falls dass ein The Mandalorian-Spoiler ist. Es sieht also so aus, als ob ich nur eine Uhr brauche, und wenn ich jemals Gelegenheit zum Cosplay habe, kann ich das jetzt in T-Shirt und Jeans tun. Irre. Danke an den Typ, der nicht aus der Einstellung herausgeschnitten wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In 40 Jahren bekommen wir The Mandalorian: Aus einer bestimmten Perspektive, und eine der Geschichten wird sich um den Kerl in blauen Jeans drehen...

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich will sofort eine 15 cm große Actionfigur von Admiral Jeff Blue-Jeans.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bitte, BITTE erzählt mir, dass ein Super Bowl-Werbespot geplant ist, in dem der Jeans-Typ aus The Mandalorian gemütlich Doritos isst...

Noch haben sich die Macher der Star Wars-Serie nicht zu der Panne geäußert. Vielleicht steckt hinter dem Mann in T-Shirt und Jeans ja eine tiefere Bedeutung, die in den nächsten Folgen von The Mandalorian erst noch enthüllt wird. Darauf sollten wir aber wahrscheinlich lieber nicht warten.

*Bei diesem Link zu Amazon handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Kaufs über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was haltet ihr von dem Fehler in der aktuellen The Mandalorian-Folge?