The Mandalorian-FSK: Die Altersfreigabe der Star Wars-Serie

Am Sonntagabend strahlt ProSieben die erste Folge der Star Wars-Serie The Mandalorian vor dem Disney+-Start aus. Wir haben uns über die Altersfreigabe schlaugemacht.

Zum Start von Disney+ in Deutschland dürfen sich Star Wars-Fans direkt auf ein erstes Highlight freuen. Mit The Mandalorian hat der Streaming-Dienst eine neue Serie aus dem Universum der Sternenkriege im Angebot, in der die Geschichte des titelgebenden Kopfgeldjägers im Stil eines futuristischen Westerns erzählt wird.

Bevor die ersten beiden Folgen von The Mandalorian am 24. März 2020 bei Disney+ zum Streamen bereitstehen, wird der Auftakt der Star Wars-Serie bereits am Sonntagabend um 20:15 Uhr von ProSieben ausgestrahlt. Doch wie sieht es eigentlich mit der Altersfreigabe von The Mandalorian in Deutschland aus?

Die erste Folge The Mandalorian hat ProSieben selbst geprüft

Der FSK wurde The Mandalorian noch nicht zur Prüfung vorgelegt. Daher haben wir uns mit der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) und ProSieben selbst in Verbindung gesetzt, um die Altersfreigabe für die erste Folge von The Mandalorian zu erfahren. Per E-Mail teilte uns der Jugendschutzbeauftragte von ProSieben mit, dass die erste Episode der Star Wars-Serie für die Ausstrahlung am Sonntagabend von ihm geprüft und mit einer Freigabe ab 12 Jahren versehen wurde.

© Disney The Mandalorian mit Pedro Pascal

Da die restlichen Folgen von The Mandalorian dann bei Disney+ erscheinen, ist die FSK nicht für eine Prüfung der Altersfreigabe zuständig. Hier legt der Streaming-Dienst selbst Altersempfehlungen fest. Auf Basis der Freigabe ab 12 Jahren für die erste Folge gehen wir aber davon aus, dass auch die restlichen Episoden der Star Wars-Serie ab 12 oder sogar ab 6 Jahren freigegeben werden.

Auch wenn The Mandalorian mit seinem ruppigen Western-Stil manchmal trockener und rauer daherkommt als die bekannten Filme des Star Wars--Franchise, übersteigen die Szenen nicht das übliche Pensum an Gewalt oder ähnlichem, dass eine Altersfreigabe über 12 Jahren rechtfertigen würde.

