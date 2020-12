The Mandalorian löst Begeisterung aus: So gut war Star Wars lange nicht

Unser Video-Redakteur Yves kommt aus dem Schwärmen über The Mandalorian diese Woche gar nicht mehr raus. Für ihn ist die Folge ein Star Wars-Höhepunkt und die beste der Serie bisher.

Von Folge zu Folge scheint sich The Mandalorian in der aktuellen 2. Staffel immer mehr zu steigern. In der fünften Episode mit dem Titel Die Jedi hat die Serie jetzt ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Auch unser Video-Redakteur und großer Star Wars-Fan Yves hat sich die Folge wie immer angeschaut und war total begeistert. In seinem Video-Review bespricht er die Ereignisse aus Die Jedi ausführlich und kommt aus dem Schwärmen kaum noch raus.

The Mandalorian begeistert mit Baby Yoda-Infos, Ahsoka Tano und grandioser Action

Die neuste Folge von The Mandalorian hat Yves vor allem durch ihre Inszenierung begeistert. Der packende Mix aus Western- und Samurai-Elementen sorgt für einige großartige Actionszenen und bietet vor allem der großen neuen Figur eine ideale Bühne: Ahsoka Tano.

Nachdem Yves auch zum Fan von Star Wars: Clone Wars geworden ist, wo die Jedi ihre Ursprünge hat, war die Darstellung von Rosario Dawson für ihn ein ausgezeichnetes Live-Action-Debüt der Figur.



Die neuste Folge der Star Wars-Serie lüftet dann auch einige Geheimnisse rund um Baby Yoda und enthüllt den echten Namen des süßesten Wesens der Galaxie. Yves wird dadurch angespornt, noch mehr über bisherige Verbindungen zwischen Yoda und dem kleinen Grogu zu spekulieren.



Neben anderen aufregenden Details (der Auftritt von Terminator-Schauspieler Michael Biehn oder die Erwähnung von General Thrawn) war Yves dann nochmal komplett vom Finale der Folge begeistert.

Im gemeinsamen Kampf von Mando und Ahsoka Tano kostet Regisseur Dave Filoni den Samurai- und Western-Stil, der damals auch schon in die Anfänge von Star Wars eingeflossen ist, nochmal so richtig aus.

Am Ende kommt Yves dann zu dem Fazit, dass die fünfte Folge der 2. Staffel The Mandalorian die bisher beste der ganzen Star Wars-Serie ist. Allgemein haben die neuen Folgen für ihn im Vergleich zu Staffel 1 nochmal an Qualität zugelegt.

