The Mandalorian-Star Pedro Pascal versteht das Wort, mit dem ihn die halbe Welt beschreibt, völlig falsch und das macht ihn nur noch sympathischer

Pedro Pascal ist nicht nur der Star aus The Mandalorian oder The Last of Us, sondern auch ein Internet-Phänomen. Seinen doppeldeutigen Fan-Spitznamen versteht er dabei offenbar ein bisschen falsch.

ist Daddy. Der Hauptdarsteller aus The Mandalorian-Star Pedro Pascal übersieht die versaute Bedeutung seines Spitznamens Pedro Pascal ist Daddy. Der Hauptdarsteller aus The Mandalorian und The Last of Us genießt dank seiner Rollen und öffentlichen Persona große Beliebtheit bei vielen Fans, die ihn im Internet augenzwinkernd mit dem englischen Papa-Begriff belegen. Er selbst versteht es sympathischerweise lediglich als Anspielung auf seine väterlichen Serien-Figuren. Das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit. Gegenüber dem Hollywood Reporter sagte er kürzlich: Die Daddy-Sache scheint mit den Rollen zusammenzuhängen. Zeitweise verhielt sich der Mandalorian sehr "daddy" gegenüber Grogu, [die The Last of Us-Figur] Joel ist sehr "daddy" gegenüber Ellie. Das sind eben Daddy-Rollen. Wer sich auch nur ansatzweise mit den verschiedenen Bedeutungen von "Daddy" im Internet auseinandergesetzt hat, wird sich bei Pascals unschuldiger Erklärung das Lachen verkneifen müssen. Dementsprechend reagieren auch manche Leser auf Twitter. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung "Nein, Pedro! Das ist nicht die Bedeutung von Daddy im Internet!", ist dort etwa zu lesen. Einerseits kann Daddy dort zwar tatsächlich nur eine väterliche Figur meinen, impliziert aber häufig eine sexuelle Komponente. Ziel sind als attraktiv empfundene Männer, denen eine autoritäre oder dominante Ausstrahlung nachgesagt wird. Vor diesem Hintergrund wird das Wort auch im Zusammenhang von Fetischpraktiken gebraucht, die sich um Dominanz und Unterwerfung drehen. Dass Pascal diese Bedeutung nicht zu kennen vorgibt, macht ihn nur noch sympathischer. Als wäre dieser ganze Kram auf Twitter und Instagram für ihn technisches Neuland und er sei einfach nur glücklich, dabei zu sein. Wie ein echter Daddy eben. The Mandalorian-Star Pedro Pascal enthüllt, was Star Wars-Fans jahrelang ahnten

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer * Podcast MCU: 6 Marvel-Figuren, die endlich eine eigene Serie brauchen Das MCU wächst immer weiter und konzentriert sich dabei schon seit langem nicht mehr nur auf Kino-Blockbuster. Allein bei Disney+ gibt es aktuell über ein Dutzend Marvel-Serien, die ihr streamen könnt. Doch wie sieht die Zukunft des Serien-MCU aus? Bei welcher Figur wünschen wir uns ein Serien-Spinoff und wie könnte das aussehen? Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung In der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber lädt sich Chefredakteurin Lisa Ludwig Kolleg:innen aus der Moviepilot- und Filmstarts-Redaktion ein, um genau das zu diskutieren. Und vom wahren Star der Iron Man-Reihe über eine Detektivserie im All bis zu einer Marvel-Version von Buffy ist alles dabei.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.