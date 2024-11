The Masked Singer kehrt heute mit neuen Folgen im TV zurück: Diese Stars rätseln mit

Musik-Fans aufgepasst: Heute Abend startet The Masked Singer mit neuen Folgen im TV. Alle Infos zu Masken, Jury und Co. erfahrt ihr hier.

The Masked Singer ist eine der beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen. Seit 2019 gibt es den musikalischen Rate-Hit bei ProSieben zu sehen und jetzt können sich Fans endlich über Nachschub freuen. Heute startet die langersehnte 11. Staffel mit einer Doppelfolge im TV. Alles, was über Masken, Jury und Co. bekannt ist, erfahrt ihr hier.

The Masked Singer: Musikshow oder Quiz?

The Masked Singer kommt extrem gut an: Kein Wunder, denn die Mischung aus Musikspektakel und Rätselspaß sorgt dafür, dass die Show bis zum Schluss spannend bleibt. Deutsche Stars schlüpfen in fantasievolle Kostüme und müssen live vor Publikum auftreten. Währenddessen begibt sich das prominente Rate-Team auf Spurensuche: Wer verbirgt sich hinter den Masken? Besonders auf diese Enthüllungsmomente fiebern Fans Folge für Folge hin.

Prominente Gäste im Rateteam: Diese Stars versuchen bei The Masked Singer ihr Glück

Staffel 11 wagt eine spannende Neuerung: Im sogenannten Duell-Modus muss ein festes Rateteam gegen wöchentlich wechselnde Rate-Duos antreten. ProSieben hat sich für das wiederkehrende Rate-Duo zwei waschechte TV-Legenden geangelt. Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (Where's Wanda?) bezaubert seit Jahrzehnten im TV mit ihrer lockeren Art. An ihrer Seite gibt es den irischen Rockstar Rea Garvey zu sehen. Moderator Matthias Opdenhövel ist natürlich auch mit dabei.

Zum Staffelauftakt spendiert ProSieben eine Doppelfolge, deshalb gibt es am Wochenende gleich zwei Rate-Duos zu sehen, die gegen Rojinski und Garvey antreten. Am Samstag rücken zwei The Voice of Germany-Coaches an: Yvonne Catterfeld und Kamrad. Sonntags dürfen dann ehemalige YouTube-Stars ihr Glück versuchen. Heiko und Roman Lochmann waren früher als Die Lochis mega erfolgreich.

Alles neu bei The Masked Singer: Das sind die neuen Masken

Auch in der 11. Staffel wird es wieder brandneue Masken zu sehen geben. Welche Promis sich dahinter verbergen, ist natürlich noch streng geheim. Trotzdem verrät ProSieben schon mal, auf welche Kostüme wir uns freuen können:

Lady Ananas

Das Nashorn

Der Panda

Willy W.

Der Schneemann

Der Feuersalamander

Wie extrem aufwändig die Kostüme der Show sind, könnt ihr am Beispiel von Lady Ananas bestaunen. Hinter dieser Maske einen bühnenreifen Auftritt hinzulegen, wird bestimmt nicht einfach:

Wann läuft The Masked Singer im TV? Alle Sendetermine im Überblick

Zum Staffelauftakt gibt es dieses Wochenende gleich die doppelte Ladung The Masked Singer. Folge 1 gibt es heute Abend, um 20:15 Uhr bei ProSieben zu sehen. Morgen zur selben Zeit wird die zweite Folge gezeigt. Danach geht es regulär samstags auf ProSieben weiter. Wie immer können alle Folgen auch bei Joyn geschaut werden.

Folge 1: Samstag, 23. November 2024, um 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 2: Sonntag, 24. November 2024, um 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 3: Samstag, 30. November 2024, um 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 4: Samstag, 7. Dezember 2024, um 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 5: Samstag, 14. Dezember 2024, um 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 6: Samstag, 21. Dezember 2024, um 20.15 Uhr, ProSieben