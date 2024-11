Bushido scheitert bei Wer wird Millionär? an Filmfrage: Hättet ihr sie beantworten können?

Beim gestrigen Wer wird Millionär? Promi-Special scheiterte der deutsche Rapper Bushido an einer Frage, die jeder Filmfan wissen sollte - und verlor sein ganzes Geld.

Gestern, am 21. November, lief wieder ein Prominenten-Special von Wer wird Millionär?. Günther Jauch begrüßte diesmal Ingo Zamperoni, Ralf Schmitz, Cindy aus Marzahn und Bushido. Letzterer versuchte bei seiner letzten Frage alles auf eine Karte zu setzen - und scheiterte.



Wer wird Millionär? Promi-Special: Wer mit dabei war und wieviel jeder gewonnen hat

Für die beiden Comedians lief der Abend ziemlich gut. Ralf Schmitz gewann 32.000 Euro, weil er nicht wusste, ob die Backstreet Boys zusammen älter sind als Joe Biden und Donald Trump. Cindy aus Marzahn konnte sogar 64.000 Euro erspielen, nachdem sie bei einer Frage zu US-Universitätsprofessor:innen aus Unsicherheit passte.



Am erfolgreichsten war an diesem Abend Ingo Zamperoni, der 125.000 Euro gewinnen konnte. Bei der letzten Frage rief er sogar seinen Vater an, damit dieser mit seinem Geographie-Wissen glänzen konnte, doch am Ende traute sich Zamperoni nicht, sich für den Vorschlag seines Vaters durchzuringen. Glück gehabt, denn die Antwort wäre falsch gewesen.



Bushido bekam bei 500.000 Euro eine Filmfrage gestellt

Doch der Zockerer des Abends war zweifellos der Deutsch-Rapper Bushido, der schon immer mal bei Günther Jauch auf dem Kandidat:innen-Stuhl sitzen wollte. Für den Rapper lief es zunächst ganz gut, denn er setzte seinen ersten Joker erst bei der 16.000-Euro-Frage ein. Mit weiteren Jokereinsätzen kämpfte er sich bis zur 500.000-Euro-Frage vor, die ihm jedoch zum Verhängnis wurde.



Bushido bekam schließlich folgende Frage gestellt: "Bei wem genießt der legendäre Wilhelmsschrei geradezu Kultcharakter?" Folgende Antwortmöglichkeiten waren gegeben:

A: Ornithologen

B: Cineasten

C: Gewichtheber

D: Sopranistinnen

Bushido, der bei den vorangegangenen Fragen ein gutes Gespür bewiesen hatte, konnte mit jedem der Begriffe etwas anfangen und wurde vom Moderator sogar gelobt. Denn Günther Jauch gab zu: "Den Wilhelmschrei, das Wort hab ich noch nie gehört". Bushido tendiert zu den 'Sopranistinnen', weil sie anscheinend mit ihrer Stimme eine "extreme Frequenz" erreichen könnten.











Bushido wollte zocken - und verlor sein ganzes Geld

Der beliebte Gangster-Rapper war sich aber alles andere als sicher, denn bei einer falschen Antwort würde er von 125.000 Euro auf 500 Euro zurückfallen. Doch Bushido gab zu: "Ick hab schon Bock zu zocken, sag ich ihnen mal so wie es ist". Jauch bewegte ihm nochmal zu mehr Bedenkzeit, doch Bushidos Entschluss stand fest. Er stand auf und rief:



Dit machen wir jetzt einfach [...] Ja was denn los? Das ist doch hier ‘Wer wird Millionär?’ . Komm! Wir sind hier nicht bei ‘Wer bringt hier die Eier am sichersten nach Hause’



Mit den Sopranistinnen lag Bushido allerdings falsch, denn der Wilhelmsschrei ist natürlich besonders bei Cineasten bekannt. Bushido gewann zwar nur 500 Euro für den guten Zweck, dafür zahlt er aber 32.000 Euro aus eigener Tasche.



Wo man Wer wird Millionär? schauen kann

Das Wer wird Millionär Prominenten-Special wird nur in unregelmäßigen Abständen ausgestrahlt, ein neues Promi-Special ist noch nicht angekündigt. Die reguläre Ausgabe von Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20.15 Uhr auf RTL. Alle bisherigen Folgen, auch die gestrige mit Bushido, können für eine gewisse Zeit auf RTL+ nachgeholt werden.